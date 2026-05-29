Створення безбар’єрного середовища: підприємці Луганщини та інклюзивні стандарти

Питання впровадження інклюзивних стандартів та доступності послуг стали головною темою спільної зустрічі представників влади та приватного сектору Луганської області. Створення безбар’єрного середовища обговорили з підприємцями Луганщини під час спеціального засідання. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в п’ятницю, 29 травня.

Офіційну зустріч організували у звичному форматі «Діалог з бізнесом». Захід безпосередньо присвятили Національному тижню безбар’єрності, який наразі триває в країні.

Керівництво Луганської обласної державної адміністрації наголосило, що безбар’єрність є базовою умовою розвитку сучасної європейської держави.

📢 «Тематика безбар’єрності зараз є надзвичайно актуальною для України, а мета – це сприяння формуванню в суспільстві культури безбар’єрності: через підвищення обізнаності, мотивацію до змін і популяризацію позитивних прикладів рівності можливостей для всіх», – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смирнов.

Основні напрями Національної стратегії до 2030 року

Під час засідання перед підприємцями виступила профільна фахівчиня громадської організації «Безбар’єрність». Спікерка детально розповіла присутнім про основні положення та завдання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, яка розрахована до 2030 року.

Експертка більш детально зупинилася на кожному з шести головних напрямів цієї державної Стратегії:

Інформаційний напрям — забезпечення доступу до інформації для всіх категорій громадян; Фізичний напрям — облаштування безперешкодного доступу до будівель та інфраструктури; Цифровий напрям — доступність онлайн-послуг, державних та приватних вебресурсів; Суспільно-громадський напрям — забезпечення рівної участі людей у житті громад; Освітній напрям — створення умов для інклюзивного навчання протягом усього життя; Економічний напрям — забезпечення рівних умов працевлаштування та ведення бізнесу.

Усі ці визначені вектори передбачають системне забезпечення безбар’єрності у різних сферах повсякденного життя. Окрему увагу під час презентації спікерка приділила наданню конкретних практичних порад для представників малого та середнього бізнесу щодо правильної побудови безбар’єрного середовища.

Досвід інклюзивності на прикладі державного банку

Для демонстрації успішних практик учасникам зустрічі презентували реальну історію системної розбудови безбар’єрності в державному «Ощадбанку». Фінансова установа є одним із піонерів цього процесу в українському банківському секторі.

Перше повноцінне безбар’єрне відділення «Ощадбанку» в країні було офіційно відкрито ще в листопаді 2014 року. Згодом, у 2023 році, керівництво фінустанови започаткувало окрему довгострокову стратегію під назвою «Моя безбар’єрність».

Ця корпоративна стратегія покликана комплексно вирішити поточні питання доступності фінансових та банківських послуг. Програма розроблялася з урахуванням потреб українських військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин, людей з інвалідністю, а також інших маломобільних категорій громадян.

Для всіх зацікавлених осіб організатори оприлюднили повні інформаційні матеріали заходу.

Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко долучився у дистанційному форматі до розширеного засідання Національної ради безбар'єрності.