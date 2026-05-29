Луганщина взяла участь у засіданні Ради регіонів з розвитку сімейного виховання

В українській столиці відбулося засідання Ради регіонів Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. До участі у масштабному координаційному заході офіційно долучилася заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Цей загальнонаціональний захід об’єднав на одному майданчику ключових керівників та фахівців. У залі були присутні представники багатьох інституцій:

Центральні та місцеві органи виконавчої влади;

Органи місцевого самоврядування різних рівнів;

Міжнародні громадські та великі благодійні організації;

Профільні державні структури та закордонні партнери.

Серед ключових міжнародних та профільних учасників обговорення окремо виділялися представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), а також керівництво Державної служби України у справах дітей.

Виклики та реформи соціальної сфери

Головною метою зустрічі став детальний аналіз поточного стану забезпечення законного права дитини на виховання саме в сімейному оточенні. Учасники засідання детально проаналізували ключові виклики, які виникають під час практичного впровадження профільної реформи в умовах воєнного стану. Також присутні розглянули успішні практичні кейси окремих регіонів у сфері розвитку сімейних форм виховання.

Робоче засідання проходило під безпосереднім модеруванням голови Координаційного центру Ірини Тулякової. Під час дискусій фахівці зосередилися на кількох стратегічних напрямах:

Моніторинг реалізації Стратегії. Експерти оцінили виконання Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному середовищі.

Експерти оцінили виконання Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному середовищі. Впровадження нових послуг. Учасники розглянули практичну підготовку до офіційного запровадження нової соціальної послуги «Сімейна домівка» на території Київської області.

Учасники розглянули практичну підготовку до офіційного запровадження нової соціальної послуги «Сімейна домівка» на території Київської області. Трансформація системи підтримки. Окремим пунктом порядку денного став аналіз процесу повної трансформації існуючої системи соціальної підтримки безпосередньо у територіальних громадах Чернівецької області.

Окрему увагу учасники координаційного засідання приділили наявному досвіду впровадження сімейних форм виховання. Це питання є критично важливим для дітей-сиріт, а також для дітей, які офіційно позбавлені батьківського піклування та об’єктивно потребують створення особливих умов щоденного догляду та виховання.

Щодо захисту дітей-переселенців

Під час свого виступу заступниця керівника Луганської ОВА Катерина Безгинська окремо наголосила на позиції прифронтового регіону. Вона підкреслила, що навіть в умовах триваючої повномасштабної війни питання захисту прав дітей залишається незмінним пріоритетом для влади Луганщини. Головне завдання полягає у створенні безпечного сімейного середовища для кожної евакуйованої дитини.

Очільниця детально окреслила гуманітарні орієнтири обласної адміністрації у цьому напрямі.

📢 «Навіть у надскладних умовах війни ми не маємо права ставити майбутнє дітей на паузу. Наша мета — створити для кожної дитини з Луганщини, де б вона зараз не перебувала, безпечне сімейне оточення, адже жодна установа не замінить тепла рідної домівки та турботи батьків-вихователів», — зазначила вона.

Наразі Луганська обласна військова адміністрація продовжує інтегрувати європейські стандарти виховання та активно співпрацює з міжнародними донорами.

👉 Також нагадаємо, що внутрішньо переміщена багатодітна родина зі Чмирівської громади отримала власне житло у Київській області. Покупка нерухомості відбулася завдяки успішній реалізації благодійного проєкту «Знову вдома».