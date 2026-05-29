Луганщина взяла участь у засіданні Ради регіонів з розвитку сімейного виховання

В українській столиці відбулося засідання Ради регіонів Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. До участі у масштабному координаційному заході офіційно долучилася заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
Цей загальнонаціональний захід об’єднав на одному майданчику ключових керівників та фахівців. У залі були присутні представники багатьох інституцій:
- Центральні та місцеві органи виконавчої влади;
- Органи місцевого самоврядування різних рівнів;
- Міжнародні громадські та великі благодійні організації;
- Профільні державні структури та закордонні партнери.
Серед ключових міжнародних та профільних учасників обговорення окремо виділялися представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), а також керівництво Державної служби України у справах дітей.
Виклики та реформи соціальної сфери
Головною метою зустрічі став детальний аналіз поточного стану забезпечення законного права дитини на виховання саме в сімейному оточенні. Учасники засідання детально проаналізували ключові виклики, які виникають під час практичного впровадження профільної реформи в умовах воєнного стану. Також присутні розглянули успішні практичні кейси окремих регіонів у сфері розвитку сімейних форм виховання.
Робоче засідання проходило під безпосереднім модеруванням голови Координаційного центру Ірини Тулякової. Під час дискусій фахівці зосередилися на кількох стратегічних напрямах:
- Моніторинг реалізації Стратегії. Експерти оцінили виконання Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному середовищі.
- Впровадження нових послуг. Учасники розглянули практичну підготовку до офіційного запровадження нової соціальної послуги «Сімейна домівка» на території Київської області.
- Трансформація системи підтримки. Окремим пунктом порядку денного став аналіз процесу повної трансформації існуючої системи соціальної підтримки безпосередньо у територіальних громадах Чернівецької області.
Окрему увагу учасники координаційного засідання приділили наявному досвіду впровадження сімейних форм виховання. Це питання є критично важливим для дітей-сиріт, а також для дітей, які офіційно позбавлені батьківського піклування та об’єктивно потребують створення особливих умов щоденного догляду та виховання.
Щодо захисту дітей-переселенців
Під час свого виступу заступниця керівника Луганської ОВА Катерина Безгинська окремо наголосила на позиції прифронтового регіону. Вона підкреслила, що навіть в умовах триваючої повномасштабної війни питання захисту прав дітей залишається незмінним пріоритетом для влади Луганщини. Головне завдання полягає у створенні безпечного сімейного середовища для кожної евакуйованої дитини.
Очільниця детально окреслила гуманітарні орієнтири обласної адміністрації у цьому напрямі.
📢 «Навіть у надскладних умовах війни ми не маємо права ставити майбутнє дітей на паузу. Наша мета — створити для кожної дитини з Луганщини, де б вона зараз не перебувала, безпечне сімейне оточення, адже жодна установа не замінить тепла рідної домівки та турботи батьків-вихователів», — зазначила вона.
Наразі Луганська обласна військова адміністрація продовжує інтегрувати європейські стандарти виховання та активно співпрацює з міжнародними донорами.
👉 Також нагадаємо, що внутрішньо переміщена багатодітна родина зі Чмирівської громади отримала власне житло у Київській області. Покупка нерухомості відбулася завдяки успішній реалізації благодійного проєкту «Знову вдома».