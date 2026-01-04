Кислиця стане першим заступником керівника ОП

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента (ОП). Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що обговорив із Сергієм Кислицею деталі подальшої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі президента.

☝️ За словами Зеленського, ключовими завданнями Кислиці на новій посаді стануть забезпечення комунікації з міжнародними партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонніх відносин та синхронізація роботи Офісу президента із системою Міністерства закордонних справ.

📢 Зеленський також наголосив, що Сергій Кислиця продовжить участь у переговорному процесі, що має забезпечити сталість та послідовність української дипломатичної позиції.

👉 Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав укази про нові кадрові призначення. Кирила Буданова було призначено керівником Офісу президента (ОП), а Олега Іващенка — очільником Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Також повідомлялося, що президент запропонував чинному міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики України.