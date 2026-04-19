США планують захоплення іранських танкерів – WSJ

Денис Молотов
США планують захоплення іранських танкерів - WSJ
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн у Пентагоні. Kevin Wolf/Associated Press

Сполучені Штати переходять до радикальних заходів у протистоянні з Тегераном. Найближчими днями американські військові планують розпочати операції з абордажу та захоплення комерційних суден і нафтових танкерів, пов’язаних з Іраном. Про це у суботу, 18 квітня, повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела серед американських високопосадовців.

За даними офіційних осіб, силові дії розгортатимуться переважно в міжнародних водах. Важливою особливістю нової стратегії є її глобальний характер: операції з перехоплення можуть здійснюватися далеко за межами близькосхідного регіону.

Цілі адміністрації Дональда Трампа:
  • Розблокування логістики: змусити іранський режим припинити блокаду Ормузької протоки.
  • Ядерний тиск: спонукати Тегеран до поступок у питаннях ядерної програми.
  • Контроль за озброєнням: перехоплення суден, що можуть перевозити зброю або іранську нафту в обхід санкцій.
Новий етап санкційного тиску та роль «тіньового флоту»

Цього тижня Міністерство фінансів США вже розширило перелік підсанкційних осіб, компаній та суден, намагаючись перекрити канали незаконної торгівлі енергоресурсами. Проте тепер економічні обмеження будуть підкріплені прямою військовою силою.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн підтвердив рішучість Вашингтона: за його словами, США активно переслідуватимуть будь-яке судно під іранським прапором або таке, що надає підтримку режиму. Особливу увагу приділять так званому «тіньовому флоту».

📢 «Ці дії започаткують новий етап кампанії тиску США на Тегеран, яку в адміністрації Трампа назвали «Економічною люттю», за прикладом операції проти Ірану «Епічна лють»», — зазначають джерела.

Нагадаємо

Рішення про перехід до силових абордажів стало відповіддю на дії Ірану, який напередодні поновив блокаду Ормузької протоки. Тегеран вдався до цього кроку після відмови Вашингтона зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Захоплення стратегічного водного шляху іранськими силами поставило під загрозу світові поставки нафти, що змусило Білий Дім запровадити режим «Економічної люті» для відновлення свободи судноплавства та посилення ізоляції Тегерана.

