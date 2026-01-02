Субота, 3 Січня, 2026
Олега Іващенка призначено новим очільником ГУР Міноборони України

Денис Молотов
Олега Іващенка призначено новим очільником ГУР Міноборони України
Фото: Олег Іващенко – новий очільник ГУР України

Шостий президент України Володимир Зеленський 2 січня повідомив про призначення нового очільника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Ним став Олег Іващенко. Про це глава держави заявив за підсумками наради у п’ятницю.

📢 «Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України», — зазначив Зеленський.

За словами шостого президента, він провів окрему нараду з новопризначеним керівником ГУР, під час якої Іващенко доповів про загальну безпекову ситуацію навколо України та актуальні загрози.

📢 «Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати», — наголосив глава держави.

Відомо, що Олег Іващенко з березня 2024 року очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР) України. До цього, починаючи з 2015 року, він працював у Головному управлінні розвідки, де обіймав посаду першого заступника начальника, а також був помічником Головнокомандувача Збройних сил України з питань розвідки.

👉 Нагадаємо, 2 січня Кирило Буданов прийняв пропозицію шостого президента України Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави України.

