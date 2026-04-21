Україна відновила ділянку нафтопроводу Дружба після удару рф

Україна завершила ремонтні роботи на пошкодженій ділянці нафтопроводу «Дружба», що зазнала удару з боку росії. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський після наради з урядовцями 21 квітня.

📢 «Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу Дружба, що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», – написав глава держави.

За словами Зеленського, із завершенням робіт Україна пов’язує розблокування європейського пакета підтримки, який уже був схвалений Європейською радою.

📢 «Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах», – зазначив він.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності збереження санкційного тиску на росію та подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв до країн Європи.

Він також повідомив про підготовку зустрічі у форматі енергетичного «Рамштайну», яка має відбутися найближчим часом. За його словами, ключовим завданням є прискорення отримання фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури та посилення її захисту.

📢 «Вже на цей тиждень готуємо зустріч у форматі енергетичного Рамштайну, і маємо прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики», – розповів він.

Зеленський додав, що Україна забезпечена необхідними обсягами пального на квітень і травень.

Раніше транспортування російської нафти через нафтопровід «Дружба» територією України було зупинене після масованої атаки наприкінці січня. Водночас Угорщина та Словаччина звинувачували Київ у припиненні постачання.

На початку березня Зеленський заявляв, що відновлення роботи нафтопроводу можливе протягом одного-півтора місяця. За цей період в Угорщині відбулися вибори, за результатами яких перемогу здобула партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Також нафтопровід «Дружба» неодноразово ставав темою дипломатичної суперечки між Україною та Угорщиною після заяви глави угорського МЗС про нібито «зрив переговорів».