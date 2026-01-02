Субота, 3 Січня, 2026
Кирило Буданов погодився очолити Офіс президента України

Денис Молотов
Фото: Кири́ло Олексі́йович Буда́нов

Нинішній глава Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов 2 січня повідомив, що прийняв пропозицію шостого президента України Володимира Зеленського очолити Офіс президента України (ОП). Відповідну заяву він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Продовжую служити Україні», — написав Буданов.

Він наголосив, що розглядає посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед державою та суспільством.

📢 «Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», — зазначив очільник ГУР.

Кирило Буданов подякував президентові за довіру. А також окремо висловив вдячність бойовим побратимам і всій команді Головного управління розвідки Міністерства оборони України за спільну роботу.

☝️ «Нам далі робити своє — бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо!» — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявляв, що російська федерація у 2026 році планує залучити до армії понад 400 тисяч військовослужбовців.

📌 Раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував очільнику Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирилу Буданову посаду голови Офісу президента (ОП) України.

ℹ️ Кири́ло Олексі́йович Буда́новукраїнський воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року), керівник Офісу Президента України (з 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. Повний лицар ордена «За мужність». Герой України (2024).

