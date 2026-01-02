Кирило Буданов погодився очолити Офіс президента України

Нинішній глава Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов 2 січня повідомив, що прийняв пропозицію шостого президента України Володимира Зеленського очолити Офіс президента України (ОП). Відповідну заяву він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави. Продовжую служити Україні», — написав Буданов.

Він наголосив, що розглядає посаду керівника Офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед державою та суспільством.

📢 «Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави», — зазначив очільник ГУР.

Кирило Буданов подякував президентові за довіру. А також окремо висловив вдячність бойовим побратимам і всій команді Головного управління розвідки Міністерства оборони України за спільну роботу.

☝️ «Нам далі робити своє — бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо!» — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявляв, що російська федерація у 2026 році планує залучити до армії понад 400 тисяч військовослужбовців.

ℹ️ Кири́ло Олексі́йович Буда́нов — український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року), керівник Офісу Президента України (з 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. Повний лицар ордена «За мужність». Герой України (2024).