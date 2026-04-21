У Києві планують резервну систему теплозабезпечення

У Києві розглядають створення резервної системи теплозабезпечення для одного з теплових районів ТЕЦ на випадок загроз для критичної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба державного агентства відновлення.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин провів нараду за участю інженерів і теплотехніків, які мають досвід реалізації складних інфраструктурних проєктів. До обговорення долучилися також представники Національної академії наук.

☝️ Основною темою зустрічі стала розробка системи резервного теплозабезпечення для одного з теплових районів київської ТЕЦ з урахуванням ризиків атак на енергетичну інфраструктуру. В агентстві уточнили, що виконують це завдання за дорученням Координаційного центру з реалізації планів стійкості.

📊 Під час наради фахівці проаналізували різні технічні рішення для досягнення максимальної ефективності. Йдеться, зокрема, про резервне живлення, застосування когенераційних установок та можливість оперативного перепідключення систем. Також попередньо визначено необхідний резерв потужності.

Сергій Сухомлин зауважив, що наразі столиця не має повноцінної альтернативи теплоелектроцентралям, які залишаються найбільш ефективним рішенням для великого міста.

📢 «Проте ця зима довела, що великі теплоелектростанції – ціль №1 для російських дронів та ракет. Робота триває, аби люди мали альтернативу на випадок ворожих ударів та аварійних відключень котелень. З метою безпеки не розкриватиму всіх інструментів. Але Уряд приділяє велику увагу Києву і наше завдання – до наступного опалювального сезону створити альтернативну систему резервного теплозабезпечення, щоб унеможливити ситуацію, з якою ми зіткнулися цієї зими», – додав він.

⚠️ У відомстві підкреслюють, що питання енергетичної безпеки залишається одним із ключових у контексті підготовки до наступного опалювального періоду.

Раніше повідомлялося, що в Києві вже встановили п’ять когенераційних установок із захистом другого рівня, що є частиною заходів із посилення стійкості енергосистеми міста.

Також нагадаємо, що Україна планує сформувати запаси газу на рівні 14,6 млрд кубометрів у підземних сховищах до початку наступного опалювального сезону.