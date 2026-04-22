Посли ЄС дали «зелене світло» кредиту на 90 млрд євро та санкціям

Комітет постійних представників країн Євросоюзу офіційно схвалив зміни до фінансового регламенту ЄС. Це рішення є критично необхідним для виплати Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, а також для впровадження 20-го пакету санкцій проти російської федерації. Про це у середу, 22 квітня, повідомив речник головування Кіпру в ЄС, передає «Інтерфакс-Україна».

📝 Процедура затвердження та часові межі

Наразі рішення переходять на етап письмової процедури, яка є формальним кроком перед остаточним затвердженням Радою ЄС.

📢 «Сьогодні кредит Україні у розмірі 90 млрд євро та 20 пакет санкцій були схвалені на рівні послів. Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень», – заявив речник головування Кіпру.

📌 Ключові деталі процесу:

Письмова процедура триватиме 24 години — до 13:00 за київським часом 23 квітня .

. Процедура може завершитися швидше, якщо всі 27 держав-членів поставлять свої підписи достроково.

Позиція Угорщини та Словаччини: За даними медіа, Будапешт та Братислава планують поставити підписи лише після того, як російська нафта фізично надійде на їхні території через відновлений нафтогін «Дружба».

🛢️ Енергетичний фактор та «Дружба»

Рішення про фінансову допомогу виявилося тісно пов’язаним із технічним станом нафтопроводу «Дружба». Раніше в середу стало відомо, що Україна успішно завершила ремонтні роботи на ділянці, пошкодженій російським обстрілом, і вже запустила перекачування нафти.

Словацька сторона підтвердила, що очікує отримання транзитної сировини вже вранці 23 квітня. Саме цей факт має стати сигналом для Угорщини та Словаччини щодо фіналізації голосування за допомогу Україні та санкції проти рф.

🛡️ Ухвалення 20-го пакету санкцій проти рф

Головування Кіпру наголосило, що протягом свого мандату невпинно працювало над посиленням тиску на кремль та забезпеченням непохитної підтримки України. 20-й пакет санкцій має стати черговим кроком до обмеження економічних можливостей агресора фінансувати війну.

ℹ️ Одразу після успішного завершення письмової процедури обидва рішення — про 90 млрд євро та санкційний пакет — мають бути офіційно та одностайно ухвалені Радою ЄС.