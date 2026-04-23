Дніпро під ударом БпЛА: троє жертв, серед поранених діти

У ніч на четвер, 23 квітня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську область. Унаслідок ударів у різних районах міста виникли пожежі та зафіксовано пошкодження житлової забудови й інфраструктури. Найважчих наслідків зазнав обласний центр, де ворожі дрони поцілили у житлову забудову. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та пресслужба ДСНС.

📢 «Понівечені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля, будівля, що не експлуатувалася», – зазначив він.

Серед поранених — двоє дітей віком 9 і 14 років. Четверо постраждалих перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Зростання кількості загиблих

За словами очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, суттєво зросла кількість постраждалих та жертв ворожого удару.

📢 «Щойно рятувальники виявили тіло ще однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці. Таким чином нічна атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей», – повідомив керівник ОВА.

1 з 18

Згодом також рятувальники повідомили про збільшення кількості жертв. У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили деталі.

📢 «У Дніпрі під завалами зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло дівчини 2003 року народження. Внаслідок влучання в житловий будинок загинули 3 людини, ще 10 — травмовані, з них 2 дитини. Надзвичайники врятували 6 людей, серед яких — 2 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 27 людям», – йдеться в офіційному повідомленні.

Станом на обід 23 квітня пошуково-рятувальні роботи на місці влучання у багатоповерхівку офіційно завершено, наразі триває розбір завалів і пошкоджених конструкцій.

1 з 18

📌 Зведені дані про наслідки атаки в місті:

Загиблі: 3 людини. Останньою рятувальники дістали з-під завалів тіло дівчини 2003 року народження.

3 людини. Останньою рятувальники дістали з-під завалів тіло дівчини 2003 року народження. Поранені: 10 осіб, з яких четверо перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

10 осіб, з яких четверо перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Постраждалі діти: Дві дівчинки віком 9 та 14 років отримали травми.

Дві дівчинки віком 9 та 14 років отримали травми. Врятовані: Співробітники ДСНС врятували з пошкодженої будівлі 6 осіб (зокрема 2 дітей). Психологи надали допомогу 27 мешканцям.

Удари по області

Крім обласного центру, російські війська атакували й інші території регіону. За даними ОВА, з вечора було здійснено понад 20 ударів безпілотниками по трьох районах області.

☄️ Обстріли Нікопольщини та Кривого Рогу Олександр Ганжа уточнив, що загалом ворог понад 20 разів атакував три райони області.

Нікопольський район: Під ударом опинилися Нікополь, а також Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок та гараж. Поранення отримала 64-річна жінка.

Під ударом опинилися Нікополь, а також Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, приватний будинок та гараж. Поранення отримала 64-річна жінка. Кривий Ріг: Зафіксовано пожежу та пошкодження інфраструктурних об’єктів.

📢 «Росіяни з вечора понад 20 разів атакували три райони області безпілотниками», — зазначив голова ОВА.

⚠️ Моніторингові канали повідомляли, що на місто заходило близько десяти БпЛА з південного напрямку. Влада закликає мешканців бути пильними, оскільки ворог продовжує тактику нічних терористичних атак на мирні квартали.

Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 22 квітня, на фронті відбулось 159 бойових зіткнень. Ворог завдав 73 авіаційних ударів скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій українських військ