Масована атака БпЛА: сили оборони відбили удар

Сили протиповітряної оборони України знешкодили 189 із 215 безпілотників, якими російські війська атакували територію країни. Про це 22 квітня повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

📢 Зазначається, що «з 18:00 вівторка, 21 квітня, ворог атакував 215 ударними БПЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (рф), Чауда (тимчасово окупований Крим), і близько 140 із них – дрони типу “Shahed”».

До відбиття повітряного нападу були залучені різні компоненти Сил оборони України, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотні системи (СБС) та мобільні вогневі групи (МВГ). За попередніми даними, вдалося збити або подавити 189 ворожих дронів у північних, південних і східних регіонах країни.

📢 «За попередніми даними, станом на 08:00 середи, 22 квітня, ППО збила / подавила 189 дронів на півночі, півдні та сході України».

Водночас зафіксовано влучання 24 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на шести окремих ділянках. Повітряна атака тривала, і в повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники.

💥 Унаслідок нічної атаки в Одеській області були пошкоджені портові об’єкти.

Крім того, на світанку 22 квітня російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. У результаті атаки загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення.

📌 Також стало відомо, що минулої доби, 21 квітня, на фронті зафіксовано 231 бойове зіткнення. Противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб.