МВФ відмовився від вимоги запровадити ПДВ для ФОП в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) офіційно погодився виключити пункт про обов’язкову сплату ПДВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП) зі списку вимог до України. Про досягнення стратегічного компромісу повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

🤝 Результати перемовин у Вашингтоні

За словами очільниці Уряду, питання оподаткування малого бізнесу стало однією з ключових тем під час Весняних зборів. Українській стороні вдалося переконати партнерів у недоцільності запровадження цього податкового навантаження в поточних умовах.

📢 «Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», — заявила Свириденко.

Рішенню передувала серія багаторівневих консультацій не лише з керівництвом МВФ, а й із представниками європейських інституцій. Основний аргумент Києва полягав у збереженні життєздатності малого бізнесу як фундаменту економічної стабільності.

📌 Перспективи бюджетного наповнення:

Пошук альтернативних джерел для наповнення держбюджету-2027.

📈 Оптимізація існуючих податкових механізмів без тиску на мікропідприємництво та малий бізнес.

Спільна розробка дорожньої карти реформ із закордонними експертами.

📢 «Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», — підкреслила Свириденко.

⚠️ Історія питання та фінансові зобов’язання

Раніше Рада директорів МВФ затвердила для України масштабну чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 8,1 млрд доларів США. У межах початкових домовленостей українська сторона погоджувалася на низку жорстких кроків. Одним із найбільш обговорюваних пунктів було саме скасування звільнення від ПДВ для ФОП, яке мало набути чинності з 1 січня 2027 року.

Також раніше повідомлялось, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився скасувати попередні умови та пішов на поступки (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом 8,1 млрд доларів.

ℹ️ Наразі цей ризик знято з порядку денного, що дозволяє підприємцям продовжувати роботу за діючими правилами оподаткування. Уряд фокусується на стимулюванні внутрішнього виробництва та залученні інвестицій для покриття дефіциту.