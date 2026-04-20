Масована атака на Запоріжжя 20 квітня: наслідки обстрілів

Війська рф 20 квітня завдали чергового удару по Запоріжжю, що призвело до людських жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. За офіційними даними, внаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

❗ Жертви та постраждалі

За уточненою інформацією, ворожий обстріл забрав життя однієї людини. Ще четверо мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

📢 «Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі», — зазначив голова ОВА.

Серед потерпілих — 10-річна дитина. Наразі медики надають необхідну допомогу всім чотирьом травмованим громадянам.

🔥 ДСНС щодо ліквідації наслідків ворожих ударів

Протягом доби рятувальники залучалися до приборкання вогню та розмінування територій області. Зокрема, 19 квітня у передмісті Запоріжжя через ворожі дії виникло три пожежі.

📌 Робота надзвичайників:

У селищах області ліквідовано загоряння осель на площі 40 та 300 кв.м.

У приватному домоволодінні зайнялися залишки збитого БпЛА.

Сапери вилучили та знищили три вибухонебезпечні предмети сучасного виробництва.

Всього до робіт залучалися 43 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.

💥 Минула доба позначилася серією ударів по різних регіонах країни. Ситуація залишається напруженою на Чернігівщині, Харківщині та Київщині.

Наслідки в інших областях:

Прилуки: Унаслідок дронового удару постраждала людина, зафіксовано пожежу в райвідділі поліції.

Великий Бурлук: Нічна атака безпілотників на Харківщину призвела до поранення трьох осіб.

Броварський район: Пошкоджені будинки та поранений цивільний через наліт дронів.

Кривий Ріг: Триває операція на об'єкті інфраструктури після удару "шахедами", пошкоджено багатоповерхівки.

ℹ️ Екстрені служби продовжують документувати наслідки воєнних злочинів рф. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.