Масована атака на Запоріжжя 20 квітня: наслідки обстрілів

Денис Молотов
Масована атака на Запоріжжя 20 квітня: наслідки обстрілів 04
Фото: наслідки російського удару на Запоріжжя / Запорізька ОВА / 20.04.2026

Війська рф 20 квітня завдали чергового удару по Запоріжжю, що призвело до людських жертв та руйнувань цивільної інфраструктури. За офіційними даними, внаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Жертви та постраждалі

За уточненою інформацією, ворожий обстріл забрав життя однієї людини. Ще четверо мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

📢 «Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі», — зазначив голова ОВА.

Серед потерпілих — 10-річна дитина. Наразі медики надають необхідну допомогу всім чотирьом травмованим громадянам.

🔥 ДСНС щодо ліквідації наслідків ворожих ударів

Протягом доби рятувальники залучалися до приборкання вогню та розмінування територій області. Зокрема, 19 квітня у передмісті Запоріжжя через ворожі дії виникло три пожежі.

📌 Робота надзвичайників:

  • У селищах області ліквідовано загоряння осель на площі 40 та 300 кв.м.
  • У приватному домоволодінні зайнялися залишки збитого БпЛА.
  • Сапери вилучили та знищили три вибухонебезпечні предмети сучасного виробництва.
  • Всього до робіт залучалися 43 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.

💥 Минула доба позначилася серією ударів по різних регіонах країни. Ситуація залишається напруженою на Чернігівщині, Харківщині та Київщині.

Наслідки в інших областях:

  • Прилуки: Унаслідок дронового удару постраждала людина, зафіксовано пожежу в райвідділі поліції.
  • Великий Бурлук: Нічна атака безпілотників на Харківщину призвела до поранення трьох осіб.
  • Броварський район: Пошкоджені будинки та поранений цивільний через наліт дронів.
  • Кривий Ріг: Триває операція на об’єкті інфраструктури після удару “шахедами”, пошкоджено багатоповерхівки.

ℹ️ Екстрені служби продовжують документувати наслідки воєнних злочинів рф. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США та Іран можуть знову сісти за стіл переговорів – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Загибель дитини у Черкасах: наслідки атаки російських БпЛА

ВАЖЛИВО

Туреччина готова до організації саміту на рівні лідерів

ПОЛІТИКА

ЄС профінансує закупівлю українських дронів з кредиту на 90 млрд євро

ЕКОНОМІКА

ППО відбила дві хвилі атак: десятки ракет і сотні дронів знищено

ВАЖЛИВО

Після масованої атаки вночі рф продовжує удари, кількість жертв росте – що відомо

ПОДІЇ

Окупанти здійснили 40 атак на фронті, найактивніше діють на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Іран оголосив про повне відкриття Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Фінансова інтеграція ТОТ: підозра керівнику філії російського банку

КРИМІНАЛ

Нічна атака рф по Україні: ППО збила більшість безпілотників

ВАЖЛИВО

13 років суворого режиму: у так званій «лнр» засудили громадянина Польщі

КРИМІНАЛ

Повітряні сили відбили масовану атаку дронів та балістики

ВАЖЛИВО

Окупанти здійснили понад 40 атак на фронті та зосередили зусилля на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Літак AZAL збила російська ППО: москва офіційно визнала провину

ВАЖЛИВО
