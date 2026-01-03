Субота, 3 Січня, 2026
Зеленський пропонує Шмигалю піти на нову посаду

Денис Молотов
Зеленський пропонує Шмигалю піти на нову посаду 02
Фото: Денис Шмигаль та Володимир Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський 3 січня запропонував міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики України. Про це шостий глава держави повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб», – зазначив Зеленський.

Він додав, що розраховує на підтримку парламенту щодо цього призначення.

📢 «Провели консультації з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля», – підкреслив глава держави.

☝️Нагадаємо, напередодні Зеленський запропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента (ОП), а також призначив нового керівника Головного управління розвідки – Олега Іващенка.

