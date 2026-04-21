Євгеній Жуков став радником голови Нацполіції після відставки

Колишній керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, який подав рапорт на звільнення після трагічного інциденту зі стріляниною в Києві, продовжить роботу в структурі правоохоронних органів. Він обійме посаду радника голови Національної поліції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами 21 квітня. За його словами, рішення ухвалили після особистої розмови з Жуковим, передає Радіо Свобода.

📢 «Він (Жуков – ред.) сказав “Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку”. Але я дуже хотів, аби він залишився в команді. Тому Євген Жуков призначений радником голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну», – заявив Клименко.

Міністр підкреслив, що Жуков має бойовий досвід та генеральське звання, однак після інциденту не вважав можливим залишатися на попередній посаді.

📢 «Позиція Жукова – його особиста реакція на те, що відбулося. Щодо кадрових рішень за висновками службового розслідування, то зняли зараз з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва. Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію», – сказав Клименко.

За словами міністра, наразі триває подальший перегляд кадрових рішень, і остаточні висновки будуть оприлюднені окремо керівництвом Нацполіції.

⚠️ Окремо Клименко наголосив на необхідності посилення кадрової політики в підрозділах. Йдеться про призначення заступників зі службової підготовки виключно серед осіб, які мають досвід участі в бойових діях.

Нагадаємо

19 квітня генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Це рішення було ухвалене на тлі резонансного випадку, коли патрульні поліцейські залишили місце події під час стрілянини в Києві, що викликало суспільний резонанс та службове розслідування.