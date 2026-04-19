Стали відомі остаточні результати вибрів в Угорщині

Угорщина переживає найбільш радикальну зміну політичного ландшафту за останні десятиліття. Опозиційна партія «Тиса», яку очолює колишній соратник влади Петер Мадяр, здобула приголомшливу перемогу на парламентських виборах, отримавши дві третини місць у законодавчому органі. Відповідні дані 18 квітня оприлюднило Національне виборче бюро країни.

Після підрахунку 100% бюлетенів результати демонструють беззаперечне лідерство опозиції та втрату монополії Віктором Орбаном, який очолював країну протягом тривалого часу.

Розподіл сил у новому парламенті (всього 199 місць):

Партія «Тиса» (Петер Мадяр): 70,85% голосів — 141 мандат (конституційна більшість).

Коаліція «Фідес» — KDNP (Віктор Орбан): 26,13% голосів — 52 мандати .

26,13% голосів — . «Наша батьківщина» (ультраправі): 3,2% голосів — 6 мандатів.

Вибори, що відбулися 12 квітня, відзначилися аномально високою активністю громадян. Явка склала рекордні 79,56%, що свідчить про надзвичайний запит угорського суспільства на зміни.

Заява Петера Мадяра

Лідер переможців Петер Мадяр, коментуючи тріумф своєї політсили у соціальній мережі X (колишній Twitter), наголосив на історичній важливості отриманих результатів.

📢 «Це безпрецедентна більшість та безпрецедентний мандат, які означають велику відповідальність», — заявив Мадяр.

Перемога «Тиси» означає фактичне завершення багаторічного домінування Віктора Орбана та його партії «Фідес». Петер Мадяр, який побудував свою кампанію на критиці корупції та закликах до відновлення повноцінної співпраці з Брюсселем, тепер має можливість самостійно формувати уряд та змінювати конституцію країни.

Експерти зазначають, що такий результат може кардинально змінити позицію Угорщини в ЄС та НАТО, зокрема у питаннях підтримки України та санкційної політики щодо рф, які раніше часто блокувалися кабінетом Орбана.

Наразі країна готується до передачі влади, яка обіцяє стати найбільш масштабною в сучасній історії Угорщини.