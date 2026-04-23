США направляють третю авіаносну групу до Близького Сходу

Денис Молотов
США направляють третю авіаносну групу до Близького Сходу
Фото з відкритих джерел: група військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS George H. W. Bush.

Третя ударна група військово-морських сил США на чолі з авіаносцем USS George H. W. Bush наближається до Близького Сходу. Очікується, що кораблі прибудуть у регіон протягом трьох-п’яти днів. Про це повідомила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін.

За наявною інформацією, корабельна група рухається маршрутом навколо південного узбережжя Африки. Рішення про її відправку було ухвалене менш ніж через тиждень після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що USS George H. W. Bush вийшов із бази в Норфолку, штат Вірджинія, наприкінці березня.

🛡️Посилення військової присутності США

Наразі в регіоні вже перебувають два американські авіаносці — USS Abraham Lincoln та USS Gerald R. Ford. Таким чином, присутність ВМС США на Близькому Сході суттєво посилюється.

Перемир’я та переговори

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що дав розпорядження продовжити режим припинення вогню з Іраном. За його словами, це зроблено після звернення Пакистану, який попросив надати Тегерану час для підготовки пропозицій щодо угоди.

Водночас точні терміни нового перемир’я не уточнювалися. При цьому американська сторона не планує згортати морську блокаду іранських портів.

За даними джерел Axios, у керівництві Ірану тривають дискусії щодо подальшої стратегії переговорів зі США. Раніше іранська делегація відмовилася від участі у зустрічі в Пакистані, пославшись на порушення режиму припинення вогню з боку США та надмірні умови для укладення угоди.

Перший раунд переговорів між представниками Вашингтона та Тегерана, який відбувся 11–12 квітня, завершився безрезультатно.

🛢️Ситуація з енергоресурсами

Попри морську блокаду, частина танкерів, пов’язаних з Іраном, змогла її обійти. За наявними даними, щонайменше 34 судна здійснили транспортування, включаючи постачання іранської нафти значної вартості.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

