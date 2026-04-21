Після відставки Володіної ЦВК визначила нового депутата

Центральна виборча комісія офіційно визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України після дострокового припинення повноважень Дар’ї Володіної. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Відповідне рішення було ухвалене після надходження до комісії документів від Верховної Ради України про припинення депутатських повноважень Володіної за власною заявою.

Після цього ЦВК встановила, що Олена Київець є наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку партії «Слуга народу» під №161, і відповідно визнала її обраною народною депутаткою.

Відомо, що Дар’я Володіна потрапила до парламенту на позачергових виборах 21 липня 2019 року за списком цієї ж політичної сили.

Для набуття повноважень Олена Київець має подати до Центральної виборчої комісії необхідний пакет документів. Зробити це потрібно не пізніше ніж через 20 днів із моменту офіційного оприлюднення рішення.

Після отримання документів комісія протягом п’яти днів має розглянути їх і ухвалити рішення щодо реєстрації народної депутатки.

Олена Київець народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Вона є випускницею Національної академії внутрішніх справ України та має науковий ступінь докторки юридичних наук.

Працювала у сфері освіти як викладачка, а також була помічницею народних депутатів України.

У 2016 році разом із майбутнім головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації «Ліга професорів права».

На парламентських виборах 2019 року балотувалася від партії «Слуга народу» під №161 як безпартійна кандидатка.

📌 Раніше у фракції «Слуга народу» повідомляли, що близько 40 народних депутатів можуть скласти свої мандати.