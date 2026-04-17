У Чернігові через атаку рф зупинилася ТЕЦ та обмежено водопостачання

У ніч на п’ятницю, 17 квітня, внаслідок масованого удару російських окупантів суттєвих пошкоджень зазнала критична інфраструктура Чернігова. Через цілеспрямоване ураження об’єктів енергетики Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила свою роботу. Про це повідомила Чернігівська міська рада.

Атака спричинила низку комунальних проблем для мешканців міста, зокрема припинення подачі гарячої води та обмеження у водопостачанні окремих районів.

⚡️Наслідки для споживачів: вода та тепло

Руйнування на енергооб’єктах безпосередньо вплинули на роботу комунальних служб:

Подачу гарячої води для абонентів КП «Теплокомуненерго» повністю призупинено. Район Хімволокно – ТЕЦ: Через знеструмлення об’єкта водоканалу в цьому районі запроваджено погодинний графік подачі води. Централізоване водопостачання здійснюватиметься лише у період з 07:00 до 19:00.

📢 «На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування… Подачу гарячої води для споживачів КП “Теплокомуненерго” тимчасово призупинено», – йдеться у повідомленні.

⚠️ Міська влада та КП «Чернігівводоканал» закликають мешканців та підприємства району завчасно зробити необхідні запаси питної води.

Відновлювальні роботи

Наразі на пошкоджених об’єктах працюють аварійні бригади, технічні спеціалісти та керівництво підприємств. Ситуація залишається складною:

📢 «Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки», — зазначили у міськраді.

У мерії підкреслили, що кризова ситуація виникла з причин, незалежних від комунальних служб, і є прямим наслідком воєнних дій.

Нагадаємо

Чернігів став одним із міст, що прийняли на себе удар під час масштабної атаки рф. За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог випустив по Україні:

172 ударні дрони (переважно типу «Shahed»);

(переважно типу «Shahed»); 1 балістичну ракету «Іскандер-М».

Попри те, що українська ППО збила майже 150 повітряних цілей, частина безпілотників та ракет досягли об’єктів інфраструктури в Чернігові, що призвело до пожеж та серйозних технічних несправностей у мережі.