Денис Молотов
Денис Молотов
Джей Ді Венс: рф та Україна залишаться незадоволеними

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що ані Україна, ані росія не будуть повністю задоволені умовами можливого врегулювання війни, якщо воно відбудеться за посередництва Сполучених Штатів. Про це він заявив 10 серпня в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, Вашингтон працює над узгодженням часу, коли президенти росії та України, владімір путін і Володимир Зеленський зможуть провести прямі переговори. Метою таких контактів стане пошук рішень для припинення бойових дій.

📢 «Президенту (Трампу) потрібно змусити президента путіна сісти за стіл переговорів із президентом Зеленським і вирішити їхні розбіжності. Звичайно, ми засуджуємо вторгнення, нам не подобається поточна ситуація, але треба дійти миру. І єдина можливість це зробити – сісти та поговорити», — наголосив Венс.

Він зазначив, що США не вважають доцільним організовувати контакти путіна та Зеленського до проведення запланованого саміту США — росія на Алясці. За словами Венса, президент Дональд Трамп «має сумнів в успіху переговорів щодо України, але вважає за потрібне дати їм шанс».

Американський віцепрезидент підкреслив, що майбутня мирна угода, швидше за все, ґрунтуватиметься на поточній лінії зіткнення. При цьому і Київ, і москва залишаться певною мірою незадоволеними її результатами.

📢 «Ми спробуємо знайти таке рішення на основі переговорів, яке влаштує і росіян, і українців. Зрештою обидві сторони, ймовірно, будуть незадоволені», — сказав він.

Венс також заявив, що США більше не планують безстроково фінансувати військові дії в Україні та налаштовані на якнайшвидше завершення війни.

☝️ Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з російським диктатором владіміром путіним 15 серпня, коли притягне його на Аляску. Однією з тем обговорення стане ймовірний «обмін територіями», деталі якого можуть узгодити протягом наступних днів.

👉 Також раніше У Вашингтоні знов зазначили, що можливе мирне врегулювання війни в Україні може передбачати так званий «обмін територіями» між Києвом та москвою.

