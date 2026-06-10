Повернення українських дітей: Боснія і Герцеговина приєдналася до коаліції

Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила намір приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала росія. Відтак, ця балканська держава стала 50-ю учасницею глобальної ініціативи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок, 9 червня.

Значення кроку для міжнародної спільноти

Глава зовнішньополітичного відомства України оцінив рішення нового партнера. Андрій Сибіга наголосив, що це є «важливим кроком». За його словами, дії Боснії і Герцеговини свідчать про відданість держави захисту прав дітей та дотриманню норм міжнародного права. Також це демонструє підтримку зусиль України, спрямованих на повернення додому кожної депортованої росіянами української дитини.

Окремо керівник Міністерства закордонних справ відзначив вплив цього рішення на загальні процеси. Він вказав, що розширення коаліції «посилює спільну здатність міжнародної спільноти до рішучих дій».

📢 Андрій Сибіга заявив: «Україна спільно з партнерами продовжуватиме активну роботу, спрямовану на притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконної депортації, примусового усиновлення та мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях та у рф».

Нагадаємо, що Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей у 2024 році. За час своєї діяльності об’єднання продемонструвало конкретні результати. Міжнародна коаліція допомогла повернути в Україну майже 600 дітей за рік.

👉Також раніше Україна і Угорщина офіційно відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга