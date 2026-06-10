Німеччина виділяє 300 мільйонів євро на боєприпаси для України

Німеччина надасть фінансування на підтримку чеської ініціативи. Програма спрямована на постачання боєприпасів для України з метою забезпечення оборонних потреб. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус офіційно оголосив про виділення 300 мільйонів євро.

На ці кошти партнери закуплять близько 50 тисяч артилерійських снарядів для українських військових. Заява пролунала після його зустрічі в Берліні із міністром оборони Чехії Яроміром Зуною, пише видання Novinky у вівторок, 9 червня.

Під час переговорів Яромір Зуна підкреслив важливу роль Німеччини як ключового постачальника військової техніки та боєприпасів. Він окремо наголосив на її значному внеску у забезпечення європейської безпеки.

Борис Пісторіус висловив вдячність Чехії за підтримку. Німецький урядовець назвав цю ініціативу важливим інструментом допомоги. За словами Пісторіуса, Німеччина є найбільшим іноземним донором цієї програми. Минулого року Берлін виділив на її реалізацію загалом 1 мільярд євро.

Заклик до уряду Чехії та політичні зміни

Колишній міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував рішення німецької сторони. Він закликав прем’єр-міністра Андрея Бабіша переосмислити ставлення до цього питання та приєднатися до процесу надання боєприпасів Україні.

📢 «Крок Німеччини – це чудова новина. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш повинен переглянути свою позицію і також надати Україні боєприпаси проти росії», – заявив Ліпавський.

ℹ️ Чеська ініціатива з постачання великих калібрів була започаткована у 2024 році. Ідея виникла під час прем’єрства Петра Фіали та отримала подальшу підтримку від президента Чехії Петра Павла. Мета програми полягає в пошуку та закупівлі на світових ринках великокаліберних снарядів за кошти міжнародних партнерів. Також коаліція забезпечує їхню доставку.

Спочатку чинна чеська коаліція розглядала можливість припинення участі країни в цьому проєкті. Однак згодом було вирішено зберегти адміністративну та організаційну роль Чехії у програмі. При цьому держава більше не бере безпосередньої участі в закупівлях.

Водночас президент Чехії Петр Павел нещодавно повідомив про зміни у складі коаліції. Кількість країн-учасниць цієї ініціативи суттєво скоротилася з 18 до 9. Зокрема, це сталося після повернення Андрея Бабіша на посаду прем’єр-міністра країни.

Візити у прифронтові регіони

Нагадаємо, в середині травня міністр оборони України Михайло Федоров спільно з німецьким колегою Борисом Пісторіусом відвідали прифронтові регіони України.

Міністри відвідали кілька військових штабів поблизу лінії фронту. Там українські військові продемонстрували роботу системи DELTA, планування операцій та координацію дронів. Також урядовцям показали процеси розвідки та ураження логістики противника.

👉 Також було повідомлено, що влада Королівства Норвегія ухвалила офіційне рішення невідкладно виділити 1,2 мільярда норвезьких крон (що в еквіваленті становить понад 109 мільйонів євро) у поточному бюджетному році на спільну розробку та закупівлю морських дронів нового покоління для потреб Збройних Сил України.