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Удар авіабомбами: влучання у житловій забудові Слов’янська

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар авіабомбами: влучання у житловій забудові Слов'янська 01
Фото: наслідки російського авіаудару по Слов'янську / Донецька ОВА / 13.06.2026

російські воєнні злочинці вдарили авіабомбами по Слов’янську, поранивши щонайменше 5 цивільних, зокрема 9-річну дитину. Про це в суботу, 13 червня, повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури. Відомство офіційно задокументувало черговий воєнний злочин окупантів.

Вранці 13 червня 2026 року окупаційні війська скинули на Слов’янськ три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК. Ворожі влучання зафіксовані у житловій забудові прифронтового міста.

Зростання кількості постраждалих та стан поранених

Через деякий час у Донецькій ОВА уточнили та оновили ранкову інформацію правоохоронців. За останніми даними керівництва області, постраждалих внаслідок обстрілу вже шестеро. Усі поранені наразі отримують повний комплекс необхідної медичної допомоги.

Під час ворожих авіаударів отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені:

  • 9-річний хлопчик;
  • місцевий чоловік;
  • жінки віком 52, 59 і 65 років.

Усіх потерпілих жителів ушпиталено до медичних закладів із мінно-вибуховими травмами, а також множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї з поранених жінок лікарі наразі оцінюють як важкий.

Масштаби руйнувань та ліквідація наслідків

Вибухи важких авіабомб спричинили значні руйнування у спальних кварталах прифронтового міста. На місці події оперативно розгорнули роботу всі екстрені та комунальні служби.

В результаті ранкових вибухів у населеному пункті:

  • пошкоджено 24 багатоповерхові житлові будинки;
  • зазнали суттєвих руйнувань 3 приватні автівки громадян.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури вже офіційно розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину. Справу відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу України.

📢 «росіяни воюють із цивільними, дітьми, житловими будинками і мирними містами. Це не випадковість і не «помилка» — це свідомий терор. За кожен такий удар росія має відповісти», – зазначив очільник Донецької ОВА, Вадим Філашкін.

👉 Також нагадаємо, що сьогодні вранці російські війська завдали авіаудару по одному з районів Херсона. Внаслідок ворожої атаки на території підприємства виникла пожежа у двох складських приміщеннях

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