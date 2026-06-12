Висока ймовірність удару ракетою «Орєшнік» – Повітряні сили

російські агресори можуть завдати удару по Україні ракетою «Орєшнік». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в п’ятницю, 12 червня.

Військове командування закликає громадян ставитися до попередження з максимальною відповідальністю та негайно прямувати до укриттів у разі оголошення тривоги.

📢 «Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – йдеться в повідомленні.

Попередні загрози та хронологія запусків балістики

Офіційне попередження від військових з’явилося на тлі серйозного напруження в повітряному просторі країни. Останніми тижнями фіксується активізація стратегічних сил противника.

За інформацією профільних відомств та моніторингових пабліків:

увечері 11 червня по всій території України вже оголошували масштабну загрозу застосування балістичного озброєння. Під час цієї тривоги профільні моніторингові канали писали про ймовірний запуск системи «Орєшнік», але вказана інформація тоді не підтвердилась;

24 травня окупаційні війська реально завдали удару двома ракетами типу «Орєшнік». Під час травневої атаки одна ракета впала у місті Біла Церква на Київщині, де руйнівний удар прийшовся по цивільному гаражному кооперативу. Друга випущена ракета того ж дня впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

Також варто нагадати, що 4 червня російський диктатор володимир путін виступив із черговими погрозами на адресу України. Він публічно пригрозив завданням нових ударів системами «Орєшнік» безпосередньо по міській забудові в українських населених пунктах.

Раніше стало відомо, що окупанти з рф продовжують використовувати територію Республіки Білорусь як стратегічний плацдарм для розгортання своїх зразків ракетного озброєння. Ракетний комплекс рф «Орєшнік» розміщений на території занедбаної нині авіабази у Могильовській області Білорусі.