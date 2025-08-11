В США знову заявили про можливий «обмін територіями» України

У Вашингтоні визнають, що можливе мирне врегулювання війни в Україні може передбачати так званий «обмін територіями» між Києвом та москвою. Про це повідомив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі CNN.

Він підкреслив, що така домовленість не означатиме безумовну передачу великих земельних масивів.

📢 «Ніякі великі шматки або ділянки територій, за які не боролися або не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані», — заявив Вітакер.

NATO Ambassador Matthew Whitaker on Ukraine’s territorial concessions: “No big chunks or sections are going to be just given that haven’t been fought for or earned on the battlefield.” pic.twitter.com/j5FWlWZ1bq — Aaron Rupar (@atrupar) August 10, 2025

Дипломат також не виключив, що шостий президент України Володимир Зеленський може долучитися до саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором владіміром путіним, який відбудеться 15 серпня на Алясці.

За його словами, участь українського лідера в переговорах «цілком можлива».

Інформацію про те, що питання «обміну територіями» дійсно обговорюється у західних політичних колах, раніше підтвердив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він зазначив, що ці дані збігаються з повідомленнями, які вже кілька днів циркулюють у ЗМІ.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс окреслив позицію Вашингтона, підкресливши, що врегулювання має враховувати нинішню лінію зіткнення. Такий підхід, на його думку, може допомогти закласти основу для тривалого перемир’я та подальших переговорів щодо політичного врегулювання.

Переговори на Алясці між Трампом і путіним розглядаються у США як один із ключових шансів запустити процес припинення вогню. Водночас залишається відкритим питання, чи стане Україна повноцінним учасником цих перемовин, чи її інтереси представлятимуть союзники.

☝️ Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі телеканалу ABC News назвав цю зустріч важливим випробуванням для процесу мирного врегулювання.