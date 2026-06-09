Норвегія профінансує виробництво морських дронів для ЗСУ

Влада Королівства Норвегія ухвалила офіційне рішення невідкладно виділити 1,2 мільярда норвезьких крон (що в еквіваленті становить понад 109 мільйонів євро) у поточному бюджетному році на спільну розробку та закупівлю морських дронів нового покоління для потреб Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба норвезького уряду у спеціальному комюніке у вівторок, 9 червня 2026 року, передає Aftenposten.

Виділені фінансові ресурси будуть доступні для оборонних відомств найближчим часом.

Усі капіталовкладення, які виділяються з масштабної багаторічної державної програми підтримки імені Фрітьофа Нансена, підуть на фінансування науково-дослідних робіт, закупівлю та на безперебійне постачання безпілотних надводних комплексів. Виробництво техніки відбуватиметься на потужностях як норвезької, так і української оборонної промисловості.

📢 «Норвезька цивільна та військова морська промисловість є визнаним світовим лідером. Я щиро радий, що цей колосальний інженерний досвід також може бути ефективно використаний для безпосередньої підтримки справедливої боротьби України за свою свободу. Україна вже зараз дуже успішно використовує морські безпілотники для ведення розвідки, проведення складних наступальних операцій та для надійного захисту своїх міст від російських ракетних атак з моря», – офіційно заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Зустріч у Таллінні та архітектура чорноморської безпеки

Презентація цієї масштабної оборонної ініціативи збіглася в часі з важливими дипломатичними переговорами лідерів європейського регіону в Естонії.

Сьогодні ж норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере провів особисту зустріч із шостим президентом України В.О. Зеленським під час роботи чергового міжнародного саміту лідерів країн Північної Європи та Балтії в Таллінні.

Під час двосторонніх консультацій сторони детально скоординували кроки щодо деблокування судноплавства. Як окремо нагадали в норвезькому уряді, ці інноваційні безпілотники зіграють дійсно вирішальну стратегічну роль для гарантування довгострокової безпеки експорту українського зерна, металургійної продукції та інших критично важливих товарів через гуманітарні морські коридори Чорного моря.

Три модифікації та мета у 200 кораблів-роботів

Нова норвезько-українська програма виробництва націлена на швидке насичення військово-морського компонента Сил оборони стандартизованими роботизованими платформами.

Згідно із затвердженим планом Осло, виробничий процес має такі параметри:

Кількісний орієнтир. Головна стратегічна ціль — повністю зібрати та поставити на бойове чергування ювілейний 200-й безпілотний корабель до кінця поточного року;

Головна стратегічна ціль — повністю зібрати та поставити на бойове чергування ювілейний 200-й безпілотний корабель до кінця поточного року; Різноманітність конфігурацій. Морські платформи будуть постачатися в абсолютно різних інженерних конфігураціях залежно від завдань командування;

Морські платформи будуть постачатися в абсолютно різних інженерних конфігураціях залежно від завдань командування; Універсальне корисне навантаження. Роботизовані катери зможуть, окрім іншого, нести на борту високоточні оптичні й гідроакустичні датчики, важку керовану зброю або навіть виступати мобільними платформами для запуску літаючих розвідувальних дронів.

📢 «Ціль – поставити 200-й корабель (дрон – ред.) до кінця року. Кораблі постачаються в різних конфігураціях і можуть, крім іншого, нести датчики, зброю або дрони, що літають», – заявили в уряді Норвегії.

Нагадаємо, поточний фінансовий крок є логічним продовженням тривалого військового партнерства між країнами. У квітні поточного року Україна та Норвегія офіційно підписали масштабну та двосторонню «дронову угоду».

Міжнародним ЗМІ стало відомо, що на підприємствах Норвегії виготовлять декілька тисяч новітніх ударних квадрокоптерів та безпілотників класу mid-strike. Усі вони без винятку будуть передані Україні для ведення бойових дій на передовій, причому перші великі поставки за цією угодою почали масово надходити на фронт ще до початку літа.

👉 Також раніше Уряд Норвегії оголосив про новий внесок у межах програми PURL, передбачивши 2,8 млрд норвезьких крон (близько $302 млн) на закупівлю американського озброєння для України.