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Трагедія на Чернігівщині: вирок стрілку став вироком для системи мобілізації – Лубінець

Денис Молотов
Денис Молотов
Трагедія на Чернігівщині: вирок стрілку став вироком для системи мобілізації – Лубінець
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Дніпро / робота групи "оповіщення" ТЦК

Судовий процес щодо резонансного вбивства військовослужбовців на Чернігівщині завершився ухваленням найсуворішого покарання. Проте вирок стрілку став одночасно і вироком для чинних підходів у системі мобілізації. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Facebook.

За наявною інформацією, офіційні правові звернення щодо цієї справи вже направлені до всіх відповідних інстанцій країни.

Трагедія в черговий раз порушила важливе питання відповідальності не лише безпосереднього виконавця злочину, а й посадових осіб, які допускають критичних “помилок” на етапі відбору призовників.

📢 «Не можу не відреагувати на резонансну справу щодо чоловіка, якого засуджено до довічного ув’язнення за вбивство двох військовослужбовців та замах на вбивство ще одного на Чернігівщині. У цій історії важливо говорити не лише про відповідальність самого засудженого, а і про злам системи мобілізації», – йдеться в повідомленні Омбудсмана.

Обставини злочину та рішення судових органів

За попередньою інформацією, засуджений чоловік мав офіційно підтверджений психічний розлад. Попри цей діагноз, він був мобілізований до лав армії та успішно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Фахівці визнали його повністю придатним до несення військової служби.

Наслідки цього рішення виявилися фатальними:

  • мобілізований громадянин отримав у руки бойову зброю;
  • його направили на один із військових полігонів для проходження навчання;
  • під час занять чоловік із цієї ж зброї власними руками застрелив двох інструкторів;
  • вказані військовослужбовці загинули на місці, а ще один зазнав поранень.

Суд детально розглянув матеріали справи та ухвалив вирок безпосередньому виконавцю злочину. Мобілізованого чоловіка, який вчинив стрілянину, засуджено до довічного ув’язнення. Проте суспільство наразі вимагає чіткої відповіді на питання щодо відповідальності тих осіб, які визнали його придатним до служби.

📢 «Суд ухвалив вирок безпосередньому виконавцю злочину – цьому мобілізованому чоловіку, який стріляв. Але суспільство має отримати відповідь і на інші питання: де відповідальність тих, хто мобілізував цю людину і хто визнав її повністю придатною до служби?», – написав Лубінець.

Термінові звернення до правоохоронних органів та ЗСУ

У зв’язку з надзвичайною ситуацією було направлено офіційні та термінові звернення до керівництва провідних силових та оборонних відомств. Вимоги щодо розслідування інциденту були офіційно передані до таких інстанцій:

  • Офісу Генерального прокурора України;
  • державних правоохоронних органів;
  • командування Сухопутних військ ЗСУ.

Головна вимога поданих документів — негайно та детально перевірити всі обставини мобілізації вказаної особи. Слідчі мають надати правову оцінку діям усіх посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень, та розпочати дисциплінарне провадження. Також необхідно з’ясувати, чи був належним чином врахований стан психічного здоров’я мобілізованого під час проходження комісії.

Уповноважений Верховної Ради України наполягає на обов’язковому відкритті кримінальних проваджень щодо кожного, чиї дії або бездіяльність безпосередньо сприяли цьому жахливому злочину на полігоні.

📢 «‼️Я наполягаю на відкритті кримінальних проваджень щодо кожного, чиї дії або бездіяльність сприяли цьому жахливому злочину», – зазначив Дмитро Лубінець.

Загибель двох військовослужбовців — це велика трагедія, яка потребує чесного, повного та неупередженого розслідування. Ця подія стала тривожним сигналом про серйозні та системні проблеми у системі мобілізації, які держава більше не має права ігнорувати.

👉 Також нагадаємо, що У Тернопільському ТЦК та СП утримувались люди з психічними розладами та інвалідністю.

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