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Дрони уразили логістичні хаби російських військ на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони уразили логістичні хаби російських військ на Луганщині
Скриншот із відео / ЗСУ / Україні / Facebook / 11.06.2026

Дрони Третього армійського корпусу уразили логістичні хаби російських окупантів у Луганській області. Про це офіційно повідомили у Третьому армійському корпусі у четвер, 11 червня.

Військові зазначили, що завдяки успішним діям безпілотних систем вдалося суттєво порушити забезпечення передових підрозділів противника на кількох стратегічних напрямках.

Географія ударів безпілотників по Луганській області

Сили оборони проводять системну роботу з дезорганізації ворожої логістики. Спецоперації охоплюють як прифронтові населені пункти, так і глибокий тил тимчасово окупованого регіону.

📢 «Пілоти KRAKEN продовжують наліт на логістичні маршрути окупантів по всій Луганщині: Старобільськ, Айдар, Новоайдар, Щастя, Рубіжне, Сіверськодонецьк», – йдеться у повідомленні.

За словами українських військових, під час повітряних атак оператори БпЛА уразили такі важливі цілі:

  • логістичні хаби російських військ;
  • вантажні фури з особовим складом противника;
  • склади паливно-мастильних матеріалів загарбників.

📢 «Відстань більше не гарантує безпеки окупантам. Ми повертаємося, щоб нищити ворога», – наголосили у Третьому армійському корпусі.

Обвал логістики ворога на південному напрямку

Варто додати, що ефективна робота українських безпілотних комплексів раніше вже змусила російське командування йти на радикальні обмеження на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, окупанти повністю заборонили рух військових вантажів трасою між тимчасово окупованими українськими містами Маріуполь на Донеччині і Сімферополь у Криму. Таке рішення було ухвалене саме через постійні результативні удари дронів. Внаслідок цих дій загальний трафік військових колон загарбників на південній трасі обвалився на понад 70%.

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