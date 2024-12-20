До Києва прибула урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Литви

Новопризначений прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас разом з урядовою делегацією прибув до Києва. Про це повідомили прем’єр Литви Палуцкас та міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс у соцмережі Х (колишній Twitter) в п’ятницю, 20 грудня.
📢 «Для мене є привілеєм і честю бути в Києві під час мого першого візиту на посаді прем’єр-міністра Литви. Біля київської Стіни пам’яті, разом з моїм Кабінетом міністрів, я віддав шану загиблим героям України, чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу Європи», — написав Гінтаутас Палуцкас у своєму повідомленні.
This morning in #Kyiv began with a Russian missile attack, a stark reminder of the brutal nature of this war.
The entire Lithuanian government is in #Ukraine today to send a clear message – we will stand with Ukraine until victory!
Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ggv3zwWVW6
— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 20, 2024
Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час міжурядових консультацій сторони мають обговорити низку важливих питань, серед яких:
- посилення обороноздатності України та безпеки Європи;
- євроінтеграція України та її членство в НАТО;
- програма відновлення післявоєнної України;
- додаткові санкції проти росії;
- конфіскація заморожених російських активів;
- економічна і торгівельна співпраця між обома країнами.
12 грудня Литва оголосила про формування нового уряду, який очолив Гінтаутас Палуцкас. Кабінет міністрів Литви склав присягу і розпочав роботу в Сеймі.
Наприкінці листопада литовське Міністерство оборони заявило про передачу чергової партії військової допомоги Україні.
☝️ Також раніше повідомлялось, що Литва заявила про готовність надати притулок президенту Грузії Саломе Зурабішвілі у разі, якщо вона потребуватиме такого захисту. Зазначила старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте.