До Києва прибула урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Литви

Новопризначений прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас разом з урядовою делегацією прибув до Києва. Про це повідомили прем’єр Литви Палуцкас та міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс у соцмережі Х (колишній Twitter) в п’ятницю, 20 грудня.

📢 «Для мене є привілеєм і честю бути в Києві під час мого першого візиту на посаді прем’єр-міністра Литви. Біля київської Стіни пам’яті, разом з моїм Кабінетом міністрів, я віддав шану загиблим героям України, чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу Європи», — написав Гінтаутас Палуцкас у своєму повідомленні.

This morning in #Kyiv began with a Russian missile attack, a stark reminder of the brutal nature of this war.

The entire Lithuanian government is in #Ukraine today to send a clear message – we will stand with Ukraine until victory!

Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ggv3zwWVW6

— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 20, 2024