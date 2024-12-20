До Києва прибула урядова делегація на чолі з прем’єр-міністром Литви

Новопризначений прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас разом з урядовою делегацією прибув до Києва. Про це повідомили прем’єр Литви Палуцкас та міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс у соцмережі Х (колишній Twitter) в п’ятницю, 20 грудня.

📢 «Для мене є привілеєм і честю бути в Києві під час мого першого візиту на посаді прем’єр-міністра Литви. Біля київської Стіни пам’яті, разом з моїм Кабінетом міністрів, я віддав шану загиблим героям України, чоловікам і жінкам, які пожертвували своїм життям за свободу своєї країни, а тим самим – за свободу Європи», — написав Гінтаутас Палуцкас у своєму повідомленні.

This morning in #Kyiv began with a Russian missile attack, a stark reminder of the brutal nature of this war. The entire Lithuanian government is in #Ukraine today to send a clear message – we will stand with Ukraine until victory! Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/ggv3zwWVW6 — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) December 20, 2024

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час міжурядових консультацій сторони мають обговорити низку важливих питань, серед яких:

посилення обороноздатності України та безпеки Європи; євроінтеграція України та її членство в НАТО; програма відновлення післявоєнної України; додаткові санкції проти росії; конфіскація заморожених російських активів; економічна і торгівельна співпраця між обома країнами.



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12 грудня Литва оголосила про формування нового уряду, який очолив Гінтаутас Палуцкас. Кабінет міністрів Литви склав присягу і розпочав роботу в Сеймі.

Наприкінці листопада литовське Міністерство оборони заявило про передачу чергової партії військової допомоги Україні.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Литва заявила про готовність надати притулок президенту Грузії Саломе Зурабішвілі у разі, якщо вона потребуватиме такого захисту. Зазначила старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте.