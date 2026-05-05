«Інвестиція у перемогу»: Олексій Харченко передав позашляховики та FPV-дрони бійцям 3-го армійського корпусу

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко відвідав розташування 63-ї окремої механізованої Лиманської бригади. Ключовою подією візиту стала передача техніки для підрозділів 3-го армійського корпусу та зустріч із його командиром Андрієм Білецьким. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

✅ Для забезпечення бойових спроможностей підрозділів корпусу було передано партію критично необхідного обладнання:

Транспорт: П’ять нових позашляховиків Mitsubishi . Автомобілі такого класу є незамінними для швидкого переміщення особового складу, евакуації поранених та підвезення боєприпасів в умовах бездоріжжя.

П’ять нових позашляховиків . Автомобілі такого класу є незамінними для швидкого переміщення особового складу, евакуації поранених та підвезення боєприпасів в умовах бездоріжжя. Озброєння: Велика кількість FPV-дронів (багатофункціональних бортів-камікадзе), які дозволяють точково знищувати бронетехніку та живу силу ворога на дистанції, зберігаючи життя українських піхотинців.

Утримання оборони Луганщини: діалог Олексія Харченка та Андрія Білецького

Під час зустрічі очільник області та командир 3-го армійського корпусу обговорили поточну ситуацію на Лиманському напрямку та подальші потреби військових.

📣 Головні тези зустрічі:

Спростування фейків: Олексій Харченко наголосив, що всупереч заявам російської пропаганди про «повну окупацію» регіону, бійці 3-го корпусу продовжують втримувати позиції в межах Луганської області.

Олексій Харченко наголосив, що всупереч заявам російської пропаганди про «повну окупацію» регіону, бійці 3-го корпусу продовжують втримувати позиції в межах Луганської області. Символізм кілометрів: Кожен втриманий кілометр луганської землі є критично важливим для громади області та майбутнього деокупації.

Кожен втриманий кілометр луганської землі є критично важливим для громади області та майбутнього деокупації. Перспектива наступу: Андрій Білецький висловив упевненість, що системна підтримка тилу дозволить перетворити нинішню оборону на масштабне визволення окупованих територій.

📢 Під час особистої бесіди Олексій Харченко подякував Андрію Білецькому за героїзм його підлеглих: «російська пропаганда безліч разів казала про повну окупацію Луганської області. Втім бійці 3-го корпусу щоразу відповідають на це справою, втримуючи такі цінні для кожного луганця кілометри».

Позиція Луганської ОВА: допомога як щоденна робота

Керівник області підсумував візит словами про те, що постачання техніки — це не разова акція, а стратегічна лінія адміністрації.

📢 «Допомога війську — це наша щоденна інвестиція у Перемогу. Ми працюємо лише для того, щоб наші Захисники мали все необхідне для впевненого просування вперед, адже Луганщина обов’язково буде вільною повністю», — заявив Харченко.

1 з 10

👉 Також нагадаємо, що раніше Олексій Харченко зустрівся з бійцями 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ на передових позиціях. Підрозділ отримав високотехнологічне обладнання, обране з урахуванням специфіки бойових завдань на Сході.