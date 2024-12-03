Литва заявила про готовність надати притулок президенту Грузії Саломе Зурабішвілі у разі, якщо вона потребуватиме такого захисту. Про це у вівторок, 3 грудня, повідомила старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте, передає балтійське видання Delfi.

📢 «Звісно, що Литва надала б притулок, якби виникла така необхідність», – підкреслила Скайсгіріте.

Чиновниця також зазначила, що президент Грузії «чітко дала зрозуміти, що буде стояти зі своїм народом в Тбілісі», демонструючи готовність залишатися на батьківщині попри складну політичну ситуацію.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни відкладає та відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це викликало масові протести в Тбілісі: 28 листопада тисячі громадян вийшли на вулиці, висловлюючи незгоду з діями влади.

Для розгону демонстрантів силовики застосували водомети та проводять затримання протестувальників.

Водночас у кремлі заявили, що ці події нагадують ситуацію, яка розгорталася на Майдані Незалежності в Києві у 2013 році. Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков додав, що москва у ці процеси «ніяк не втручається».

☝️ Нагадаємо, що Литва фінансово підтримуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні. Про це повідомив міністр оборони України.