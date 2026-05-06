Олексій Харченко відвідав «Айдар» та передав техніку на передову

Голова Луганської ОДА Олексій Харченко відвідав розташування 24-го окремого штурмового полку «Айдар», щоб привітати особовий склад з річницею створення підрозділу та передати необхідну техніку для посилення обороноздатності. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 6 травня.

ℹ️ 24-й окремий штурмовий полк «Айдар» (24 ОШП) — один із найвідоміших і найбоєздатніших підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Сформований у травні 2014 року як перший добровольчий батальйон територіальної оборони Луганської області, він пройшов важкий бойовий шлях і сьогодні продовжує виконувати найскладніші завдання на фронті.

Ще у далекому 2014-му «айдарівці» виконували складні бойові задачі на території Луганщини: брали участь в боях за Луганський аеропорт, м. Щастя та інші населені пункти.

Під час візиту Олексій Харченко особисто привітав айдарівців та передав їм чергову партію допомоги від Луганської обласної військової адміністрації. Зокрема, бійці отримали три нові пікапи, партію безпілотників та інше критично важливе обладнання, яке допоможе підсилити боєздатність підрозділу на передовій.

Ключі від автомобілів голова ОДА вручив безпосередньо командиру полку майору Олександру Коваленку.

Відзнаки за мужність

Окрім технічного підсилення, Олексій Харченко вручив обласні нагороди за особисту мужність і героїзм. Знаком пошани «Захиснику Луганщини» відзначено семеро військовослужбовців полку.

Ця нагорода є символом глибокої вдячності за героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань на найскладніших ділянках фронту.

📢 «Зараз системна допомога Захисникам залишається ключовим нашим обов’язком, особливо коли це стосується наших земляків. Бо саме завдяки стійкості та професійності “айдарівців” та інших підрозділів Луганщина продовжує чинити опір ворогу», — зазначив Олексій Харченко.

1 з 18

👉 Також було повідомлено, що у межах робочого візиту на передові позиції начальник Луганської ОВА Олексій Харченко відвідав командний пункт 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.