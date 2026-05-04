На Харківщині росіяни атакували хлібний фургон

У понеділок вранці, 4 травня 2026 року, російські окупанти здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури Харківщини. На трасі Київ — Харків — Довжанський ворожий дрон атакував фургон, призначений для перевезення хліба. Внаслідок удару постраждали двоє працівників, які перебували в автомобілі.

За даними Харківської обласної прокуратури, напад стався у досвітній час, коли цивільний транспорт рухався поблизу села Кам’яна Яруга.

Слідство встановило, що подія відбулась близько 04:40 ранку. Попередньо встановлено, що ворог застосував ударний безпілотник типу «Ланцет». Цільовим об’єктом атаки став фургон для перевезення хлібобулочних виробів. На момент вибуху автомобіль був порожнім (без вантажу). Автошлях М-03 (Київ — Харків — Довжанський) у Чугуївському районі.

Інформація про постраждалих

Внаслідок влучання дрона поблизу автівки травми отримали двоє чоловіків:

Водій: Дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Експедитор: У чоловіка діагностовано гостру реакцію на стрес.

Пошкоджений фургон отримав значні механічні дефекти, на місці події працювали правоохоронці для фіксації наслідків чергового злочину рф.

⚖️Правова кваліфікація

Чугуївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідчі збирають докази чергового цілеспрямованого нападу на цивільне населення та транспорт, що забезпечує життєдіяльність регіону.

Російська тактика «полювання» за допомогою дронів на цивільні авто на Харківщині та Херсонщині стає дедалі частішою, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

👉 Також нагадаємо, що у неділю, 3 травня 2026 року, російські війська здійснили черговий цілеспрямований удар по рятувальниках на Донеччині. Ворожий FPV-дрон атакував спецавтомобіль евакуаційної групи ДСНС «Фенікс» під час виконання завдання.