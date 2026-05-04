Конфлікт з ТЦК у Києві: поліцейські готувались застосувати зброю

У Київ під час затримання громадян виник конфлікт між правоохоронцями, працівниками ТЦК та групою перехожих. Інцидент стався в Оболонському районі під час спільного патрулювання. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, патрульні разом із працівниками ТЦК звернули увагу на двох чоловіків, які поводилися підозріло та намагалися уникнути контакту.

📢 «Правоохоронці зупинили громадян для перевірки. Встановлено, що один із них порушив законодавство про військову службу. Після цього чоловік намагався втекти з місця події, а його знайомий чинив активний опір – намагався завдати тілесних ушкоджень поліцейським і військовослужбовцям», – зазначили в поліції.

Після цього обох чоловіків затримали із застосуванням кайданок. Під час «затримання» ситуація ускладнилася: на місці зібралася група людей, які почали агресивно реагувати на такі дії правоохоронців та працівників ТЦК.

📌 За даними поліції присутні намагалися :

перешкодити затриманню;

завдавали ударів;

шарпали за формений одяг працівників ТЦК і поліцейських.

📢 «У зв’язку з цим поліцейські привели табельну вогнепальну зброю в бойову готовність та попередили присутніх про можливість її застосування відповідно до ст. 46 Закону України Про Національну поліцію. Після попередження правопорушники розійшлися. Вогнепальна зброя не застосовувалася», – підкреслили в поліції.

Затриманих доставили до Оболонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На них складено адміністративні матеріали.

Нагадаємо