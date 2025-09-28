Зеленський назвав основні напрями контрольованого експорту української зброї

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт української зброї залишатиметься під суворим контролем до завершення війни. За його словами, постачання за кордон стосуватимуться лише тієї продукції, якої немає дефіциту у Збройних силах України.

📢 «Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту. Пріоритет – Збройні сили України. А там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати», – написав глава держави у своєму зверненні.

Зеленський пояснив, що отримані кошти від експорту будуть спрямовані на посилення секторів, де зберігається дефіцит. Зокрема, йдеться про закупівлю дронів-перехоплювачів та далекобійних ударних безпілотників, які нині є найбільш затребуваними у фронтових підрозділах.

📢 «Наш пріоритет – це наповнення української армії, і наш пріоритет буде таким до кінця війни у будь-якому випадку. Тому й експорт буде контрольований до кінця війни. Що стосується напрямків, є Європа, США, Близький Схід. На майданчику Генасамблеї ООН відбулася домовленість з Африканським континентом, вже є пропозиції кількох африканських країн і запит щодо представництва в Африці», – наголосив шостий президент України.

Таким чином, експорт української зброї може бути зорієнтований на чотири головні регіони: європейські країни, США, держави Близького Сходу та африканські країни. За словами Зеленського, перші запити від африканських партнерів уже отримані.

Раніше голова держави повідомляв, що експорт зброї дозволить Україні компенсувати брак фінансування інших критично важливих напрямів оборони. Також він доручив уряду та військово-промисловому комплексу підготувати договір на суму від $10 до $30 млрд щодо закупівлі Сполученими Штатами безпілотників українського виробництва.

Контрольований експорт українських оборонних технологій може стати додатковим джерелом фінансування для посилення армії та розширення міжнародного партнерства. Залишаючись при цьому повністю підпорядкованим потребам Збройних сил України.

