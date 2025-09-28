Неділя, 28 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський назвав основні напрями контрольованого експорту української зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський назвав основні напрями контрольованого експорту української зброї

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт української зброї залишатиметься під суворим контролем до завершення війни. За його словами, постачання за кордон стосуватимуться лише тієї продукції, якої немає дефіциту у Збройних силах України.

📢 «Щодо питання контрольованого експорту зброї, саме контрольованого, тому що це експорт тієї зброї, із якою в української армії немає дефіциту. Пріоритет – Збройні сили України. А там, де ми можемо виробляти більше, а українській армії не потрібно більше, цей залишок ми можемо експортувати», – написав глава держави у своєму зверненні.

Зеленський пояснив, що отримані кошти від експорту будуть спрямовані на посилення секторів, де зберігається дефіцит. Зокрема, йдеться про закупівлю дронів-перехоплювачів та далекобійних ударних безпілотників, які нині є найбільш затребуваними у фронтових підрозділах.

📢 «Наш пріоритет – це наповнення української армії, і наш пріоритет буде таким до кінця війни у будь-якому випадку. Тому й експорт буде контрольований до кінця війни. Що стосується напрямків, є Європа, США, Близький Схід. На майданчику Генасамблеї ООН відбулася домовленість з Африканським континентом, вже є пропозиції кількох африканських країн і запит щодо представництва в Африці», – наголосив шостий президент України.

Таким чином, експорт української зброї може бути зорієнтований на чотири головні регіони: європейські країни, США, держави Близького Сходу та африканські країни. За словами Зеленського, перші запити від африканських партнерів уже отримані.

Раніше голова держави повідомляв, що експорт зброї дозволить Україні компенсувати брак фінансування інших критично важливих напрямів оборони. Також він доручив уряду та військово-промисловому комплексу підготувати договір на суму від $10 до $30 млрд щодо закупівлі Сполученими Штатами безпілотників українського виробництва.

Контрольований експорт українських оборонних технологій може стати додатковим джерелом фінансування для посилення армії та розширення міжнародного партнерства. Залишаючись при цьому повністю підпорядкованим потребам Збройних сил України.

☝️ Також нагадаємо, Зеленський заявив, що союзники та партнери не повинні боятися відповідати росії так само жорстко, як діє вона.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Невідомі дрони в Данії знову помічені над військовими об’єктами

ВАЖЛИВО

Невідомі дрони було помічено над Німеччиною

ВАЖЛИВО

Трамп назвав усіх спонсорів війни росії проти України

ВАЖЛИВО

російська економіка котиться в пекло, путін втрачає – Трамп

ВАЖЛИВО

У Сіверськодонецькій громаді ще 21 людині надали кошти на лікування

ЛУГАНЩИНА

Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

ВІЙНА

У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею

ПОДІЇ

Угорські дрони могли вести розвідку промислових об’єктів в Україні

ВАЖЛИВО

Марківська громада організувала літнє оздоровлення для дітей

ЛУГАНЩИНА

Харків вночі атакували 18 дронів-камікадзе: є руйнування, перебої зі світлом та водопостачанням – міський голова

ПОДІЇ

83 дитини з Біловодської громади отримали можливість відпочити в Україні та за кордоном

ЛУГАНЩИНА

Половина боїв – на двох напрямках: Генштаб оновив карту 26 вересня 2025

ВІЙНА

Естонія готова розмістити у себе ядерні бомби

ВАЖЛИВО

Кремінська громада надасть допомогу сім’ям першокласників у 2025 році

ЛУГАНЩИНА

Олексій Харченко привітав спортсменів Луганщини з Днем фізичної культури і спорту

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"