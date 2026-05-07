Фіаско в підземеллі: на Сумщині ліквідовано окупантів, що лазили в трубі

Фото: скриншот із відео 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ

Російські загарбники вкотре спробували застосувати тактику «підземних штурмів» на Сумщині, використовуючи мережу комунікаційних труб як укриття для обходу українських позицій. Проте бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ виявили пастку та перетворили вихід ворога на поверхню на розгром.

За даними сюжету «Армія TV», ворог намагався непомітно накопичити сили під землею, щоб раптово атакувати українські рубежі. Однак розвідка вчасно виявила рух окупантів.

Понад 40 російських загарбників одночасно вийшли на поверхню безпосередньо у відкритому полі.

Щойно ворог опинився на відкритій місцевості, по ньому було завдано комплексного удару. Десантники застосували артилерію та ударні дрони для точного знищення живої сили. Активна фаза ліквідації штурмової групи окупантів тривала приблизно 30 хвилин.

Втрати ворога

За результатами короткого, але інтенсивного бою, російський підрозділ фактично припинив своє існування:

  • Ліквідовано (200): 44 окупанти.
  • Поранено (300): Близько 30 осіб.

Це вже не перший випадок, коли на Сумському напрямку загарбники намагаються використати інженерні споруди для прихованого пересування.

  • У середині квітня аналогічна спроба масованого штурму через газогін також закінчилася для ворога невдачею.

Українські військові наголошують, що готові до подібних «сюрпризів», а використання труб стає для росіян не стратегічною перевагою, а смертельною пасткою.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог задіяв для ураження понад 5,6 тис. дронів-камікадзе та здійснив понад 1,8 тис. обстрілів

