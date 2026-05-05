Викрито кураторів примусової паспортизації в окупації на Луганщині

Служба безпеки України ідентифікувала та заочно повідомила про підозру двом «високопосадовцям» каральних структур рф. Фігуранти відповідають за легалізацію окупаційного режиму та контроль за демографічними процесами на загарбаних землях Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Підозри від СБУ заочно отримали ще двоє ворожих поплічників, які очолюють підрозділи т.зв. «мвд рф по лнр».

▶️ Перший фігурант розпочав свою зрадницьку діяльність ще у 2014 році. Колишній керівник одного з паспортних столів Луганська став інструментом рф у справі знищення української ідентичності в регіоні.

Його «кар’єра» та обов’язки:

Після роботи в незаконному «мвс лнр» він встиг попрацювати в структурах мвс рф у Курганській області, що підтверджує його повну інтеграцію в російську вертикаль влади.

З 2025 року він очолює «управління з питань міграції» в окупаційному силовому відомстві Луганщини.

Злочинна діяльність: Фігурант безпосередньо керує процесом примусової паспортизації місцевих жителів. Окрім цього, він курує завезення на окуповані території мігрантів із рф та Центральної Азії, що є частиною політики кремля із заміщення корінного населення регіону лояльними до москви кадрами.

▶️ Другий зловмисник є ідейним колаборантом, який пройшов шлях від участі у незаконних збройних формуваннях до керівних посад в окупаційній поліції.

Раніше брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил антитерористичної операції (АТО). Очолював окупаційний відділ поліції в Алчевську.

Наприкінці 2024 року отримав призначення на посаду «начальника відділу мвс росії «Лутугінський». Його завданням є придушення українського спротиву та забезпечення поліцейського нагляду в районі.

⚖️ Правова кваліфікація та покарання

Обом поплічникам агресора інкримінується ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Санкція статті: До 15 років позбавлення волі .

До . Додатково: Обов’язкова конфіскація всього особистого майна.

Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за координації Луганської обласної прокуратури. Оскільки зрадники перебувають на окупованих територіях, тривають комплексні заходи для їх затримання або притягнення до відповідальності в межах правосуддя.

