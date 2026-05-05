Окупаційне російське командування пріоритезує пропаганду над ситуацією на фронті. За даними партизанського руху «Атеш», найбільш боєздатні кадри масово знімають із передової для підготовки до параду 9 травня, залишаючи позиції на непідготовлених новобранців.

Агенти спротиву зафіксували значне ослаблення оборонних порядків ворога в одній із найбільш гарячих точок Сходу. Процес «вимивання» професіоналів торкнувся ключових з’єднань:

Виведення особового складу помічено у 4-й окремій мотострілецькій бригаді та 1-му мотострілецькому полку зс рф.

Військовослужбовців із «парадним» виглядом та бойовим досвідом перекидають у глибокий тил для репетицій на красній площі. Позиції, які раніше тримали досвідчені солдати, тепер переходять до рук мобілізованих та резервістів із низьким рівнем підготовки.

Тактика «м’ясних штурмів» як компенсація дефіциту

Партизани наголошують, що відсутність професійних кадрів змусила росіян остаточно відмовитися від спроб вести технологічну війну на цих ділянках.

Поточна ситуація в підрозділах рф:

Хаос в обороні: Брак досвідчених сержантів та офіцерів середньої ланки призводить до дезорганізації під час українських контратак.

Ставка на масу: Щоб утримати лінію фронту, командування рф «закидає» позиції натовпами непідготовлених солдатів, намагаючись компенсувати якість кількістю.

Рекордні втрати: Внаслідок такої стратегії кількість «двохсотих» та «трьохсотих» у згаданих полках стрімко зросла, а моральний стан тих, хто залишився в окопах, оцінюється як близький до критичного.

Паралельно з підготовкою до парадів, росія продовжує посилювати терористичний потенціал. За розвідувальними даними, поблизу кордону з Україною ведеться активне будівництво нової бази для запуску ударних БпЛА типу «Shahed».

👉 Також нагадаємо, що у москві готуються до проведення параду 9 травня на червоній площі, однак навколо цієї події зростає напруга та дискусії. В інформаційному просторі все частіше звучать припущення, зокрема й з українського боку, про можливість ударів по столиці росії в цей день.