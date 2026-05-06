У Запоріжжі затримали комбата ЗСУ за вимагання відкатів з бойових виплат

Національна поліція затримала командира батальйону однієї з бригад ЗСУ, який вимагав по 200 тисяч гривень щомісяця з підлеглих за «лояльність» і не проведення службових розслідувань щодо бойових виплат. Під час отримання чергового хабаря у нього вилучили понад 114 тис. грн. Загалом задокументовано 400 тис. грн. Про це повідомила Нацполіція в середу, 6 травня.

Як стало відомо, у Запоріжжі викрили командира батальйону ЗСУ, який системно вимагав хабарі з бойових виплат своїх підлеглих. За «спокійне життя» і відсутність перевірок він отримував по 200 тисяч гривень щомісяця.

Правоохоронці встановили, що комбат однієї з бригад, яка тримає оборону на Запорізькому напрямку, вимагав від підлеглих військовослужбовців регулярні «відкати» з бойових виплат. За 200 тисяч гривень на місяць він гарантував «лояльне ставлення» як з власного боку, так і з боку вищого командування, а також обіцяв не ініціювати службові розслідування щодо нарахувань.

Військовослужбовці, перебуваючи під тиском, змушені були збирати необхідні суми та передавати їх командиру. Отримані кошти він далі перерозподіляв між іншими посадовими особами — їх причетність наразі активно перевіряється.

🔴 Затримання та доказова база

Зловмисника затримали «на гарячому» — під час отримання чергового траншу у розмірі 200 тисяч гривень на території автомобільного майданчика біля одного із супермаркетів у Запоріжжі. Під час особистого обшуку у нього вилучили ще понад 114 тисяч гривень.

Загалом правоохоронці задокументували отримання комбатом 400 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Проведено вісім обшуків на території Вінницької, Черкаської та Запорізької областей за місцем тимчасової дислокації підрозділу, а також за адресами проживання та в транспортних засобах фігуранта. У результаті вилучено готівку на суму понад 1,6 млн грн у гривневому еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та чорнові записи.

⚖️ Правова кваліфікація

Командиру батальйону повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.

1 з 11

Нагадаємо

Цей випадок вкотре підкреслює проблему корупції в ланках ЗСУ. Раніше стало відомо про офіцера, який став мільйонером на перепродажі дронів, призначених для фронту, а також про майора Десантно-штурмових військ, який організував масштабну корупційну схему при постачанні харчування для бойових підрозділів і встиг відвідати понад десять країн світу. Він неодноразово «десантувався» за кордон – подивився Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет і навіть Аргентину та Антарктиду.

У Житомирі Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційну схему, організовану керівником обласного територіального центру комплектування (ТЦК). Полковник отримував грошову винагороду від бізнесменів за незаконне звільнення їхніх підлеглих від мобілізації.