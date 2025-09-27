москва теж може залишитися без світла – Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 27 вересня заявив, що міжнародні союзники та партнери не повинні боятися відповідати росії так само жорстко, як діє вона. Глава держави наголосив: якщо москва погрожує Києву блекаутом, то у кремлі повинні розуміти, що і сама столиця росії може опинитися без світла.

Так, у нього запитали, що вплинуло на зміну риторики президента США Дональда Трампа стосовно України.

📢 «Я поділився з ним деяким баченням. Реаліями на полі бою. І деяким баченням того, що могло би бути. І я вважаю, що є вплив на росію. І не треба чекати м’яких кроків з боку росії у бік України», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо позиції президента США Дональда Трампа.

Він підкреслив, що Україна повинна реагувати симетрично на дії агресора.

📢 «Не треба цього боятись. І не треба бути дуже обережними в риториці з “руськими”, якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика має бути і у цивілізованих країн. Бути цивілізованими з нецивілізованими – це помилка. Як у риториці, так і в більш змістовних кроках щодо поля бою і ударів вглиб рф», — заявив президент.

Зеленський нагадав, що мета росії полягає у зануренні України в блекаут.

📢 «Якщо росія знищує і ставить ціль блекауту в Україні, і ставить цю ціль кожну зиму – я не впевнений, що відповідь від нас й інших партнерів повинна бути іншою. росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими, і не є агресорами. Але це не значить – що вони слабкі», — наголосив він.

☝️ Зеленський підсумував: «Якщо погрожують, наприклад, столиці України, то повинні знати в кремлі, що буде блекаут у москві».

Він також зауважив, що росія останніми днями активізувала атаки на українські енергетичні об’єкти, зокрема у Чернігівській, Сумській, Херсонській та Вінницькій областях.