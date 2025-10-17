П’ятниця, 17 Жовтня, 2025
Зеленський: москва поспішила на діалог, щойно почула про Tomahawk

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що росія поспішила поновити діалог, щойно дізналася про можливість передачі Україні ракет Tomahawk. Про це він повідомив 16 жовтня у своєму Telegram-каналі, коментуючи телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором владіміром путіним.

📢 «Вже бачимо, що москва спішить поновити діалог, тільки почувши про томагавки», — написав Зеленський після прибуття до Вашингтона.

Він також наголосив, що «путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист», підкресливши, що мова сили та справедливості обов’язково спрацює і щодо росії.

☝️ Зеленський також повідомив, що на 17 жовтня запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорять можливості, які відкриває новий мирний імпульс у світі.

📢 «Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України», — зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив, що зустрінеться з представниками оборонних компаній США, щоб обговорити додаткові постачання систем протиповітряної оборони.

Також у нього запланована зустріч із представниками американських енергетичних компаній. На ній обговорюватиметься підвищення стійкості української енергосистеми в умовах постійних російських атак.

📌 Як повідомлялося, Дональд Трамп напередодні назвав свою телефонну розмову з владіміром путіним «продуктивною». Також він анонсував нову зустріч на високому рівні.

Після цього в кремлі заявили, що путін попередив Трампа, нібито ракети Tomahawk не змінять ситуації на полі бою. Диктатор додав, що це погіршить відносини між росією та США.

