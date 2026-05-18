Луганська область офіційно вшановує пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. На знак солідарності та глибокої поваги національний прапор кримськотатарського народу сьогодні майоріє поряд із прапором Луганщини. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок, 18 травня.

Ці заходи є не лише традиційною даниною пам’яті безвинним жертвам етнічного геноциду. Цей жахливий злочин свого часу був вчинений радянським тоталітарним режимом.

Сьогодні спільне підняття стягів слугує потужним символом. Воно уособлює сучасну спільну боротьбу українців та кримських татар проти російського тоталітаризму.

Сучасні трагедії та боротьба за право бути українцями

Офіційні представники регіону проводять прямі історичні паралелі між подіями минулого століття та нинішньою агресією росії. Наразі війна безпосередньо зачепила сотні тисяч родин на сході країни.

380 тисяч луганців не вивозили примусово у товарних вагонах. Проте російська федерація фактично зробила цих людей вигнанцями на їхній рідній землі.

Жорстокі дії окупантів змусили сотні тисяч мешканців Луганської області залишити все своє майно, минуле життя. Люди вимушені:

рятувати власні життя;

забезпечити вільне майбутнє для своїх дітей;

захистити особисте право називатися Українцями.

Саме через спільність історичної долі та сучасних випробувань національні прапори залишатимуться поруч. Вони майорітимуть разом до повної Перемоги над спільним тоталітарним ворогом.

