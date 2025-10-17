П’ятниця, 17 Жовтня, 2025
путін попередив Трампа: Tomahawk нашкодять відносинам

Денис Молотов
Диктатор із кремля владімір путін заявив президенту США Дональду Трампу, що ракети Tomahawk не змінять ситуацію на полі бою, але можуть завдати шкоди двостороннім відносинам між росією та Сполученими Штатами. Про це повідомив помічник президента рф юрій ушаков, якого цитують російські ЗМІ.

За словами ушакова, розмова між путіним і Трампом тривала майже дві з половиною години. Вона, за його визначенням, мала «дуже змістовний характер і була гранично відвертою і довірливою».

📢 «Під час обговорення сторони торкнулися питань безпеки, контролю над озброєннями та ситуації навколо України. Президент путін прямо заявив, що ракети Tomahawk не змінять ситуацію на фронті, але здатні серйозно підірвати довіру між москвою і Вашингтоном», — сказав ушаков.

Представник кремля також підтвердив, що путін і Трамп обговорили можливість нової зустрічі на високому рівні. Лідери домовилися, що їхні радники негайно розпочнуть підготовку до переговорів.

📢 «Домовленість досягнута про початок роботи над узгодженням деталей майбутнього саміту. Місце та час зустрічі поки що обговорюються», — уточнив ушаков.

👉 Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше назвав свою телефонну розмову з путіним «продуктивною» та повідомив про плани провести новий раунд переговорів. Він зазначив, що під час обговорення сторони домовилися активізувати діалог між радниками з обох боків.

Також відомо, що 17 жовтня Дональд Трамп зустрінеться у Вашингтоні з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Серед ключових тем майбутньої зустрічі — можливість постачання Україні ракет Tomahawk, які мають значний дальній радіус дії та можуть суттєво посилити обороноздатність Збройних сил України.

Раніше американський лідер наголошував, що прагне знайти «ефективні інструменти для досягнення миру», зокрема через дипломатичний діалог із москвою. Водночас у кремлі заявили, що готові до подальших переговорів, але застерегли від «поспішних військових рішень» з боку США.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

e-mail: admin@irtafax.com

