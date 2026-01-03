Зеленський готує кадрові рішення щодо п’яти областей України

Шостий президент України Володимир Зеленський анонсував ухвалення рішень щодо призначення нових керівників обласних військових адміністрацій (ОВА) у п’яти регіонах країни. Про це шостий глава держави повідомив під час публічного звернення.

За словами Зеленського, наразі тривають консультації щодо кандидатур у таких областях: Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька.

📢 «Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область», — зазначив Зеленський.

☝️ Він уточнив, що перелік кандидатів уже сформований, а остаточні рішення планують ухвалити найближчим часом.

📢 «Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет міністрів України найближчим часом погодить призначення. Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати», — наголосив глава держави.

👉 Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав укази про низку ключових кадрових призначень на загальнодержавному рівні. Зокрема, Кирила Буданова було призначено керівником Офісу президента (ОП) України, а Олег Іващенко офіційно очолив Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Також повідомлялося, що президент запропонував чинному міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Перед цим Володимир Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.