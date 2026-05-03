На Донеччині росіяни FPV-дроном атакували рятувальну групу

У неділю, 3 травня 2026 року, російські війська здійснили черговий цілеспрямований удар по рятувальниках на Донеччині. Ворожий FPV-дрон атакував спецавтомобіль евакуаційної групи ДСНС «Фенікс» під час виконання завдання. Це вже другий подібний випадок за останні п’ять днів, що свідчить про свідоме полювання ворога на гуманітарні місії. Про це 3 травня повідомила пресслужба ДСНС України.

💥Деталі атаки на «Фенікс»

Евакуаційна група «Фенікс» займається вивезенням цивільного населення з прифронтових громад Донецької області, які перебувають під постійним вогнем.

Внаслідок влучання дрона-камікадзе суттєвих пошкоджень зазнав службовий автомобіль. Стан особового складу: На щастя, рятувальники та цивільні, яких евакуювали, не постраждали.

У ДСНС наголошують, що окупанти бачать розпізнавальні знаки рятувальних служб, але продовжують атакувати тих, хто надає допомогу мирним мешканцям.

💥Ситуація в інших регіонах 3 травня

Окрім атаки на Донеччині, неділя відзначилася масованими обстрілами цивільної інфраструктури в інших областях України.

Миколаїв: удар балістикою

Кількість постраждалих унаслідок ранкового ракетного удару по місту продовжує зростати. Станом на обід відомо про п’ятьох поранених. Ворог застосував балістичне озброєння, цілячи по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури.

Дніпропетровщина: вибух поблизу АЗС

У Дніпропетровській області російські снаряди влучили поблизу автозаправної станції, що призвело до значних травмувань серед цивільних. Загальна кількість постраждалих: 6 людей. Серед поранених: дитина та вагітна жінка. Їм надається невідкладна медична допомога.

Херсон: атака по цивільному транспорту та “швидкій”

Вранці неділі, 3 травня 2026 року, російські терористи здійснили цілеспрямовану атаку на цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона. Ворожий дрон поцілив в автівку, яка перевозила працівників місцевого підприємства. Внаслідок теракту є загиблий та багато поранених.

⚠️ Окупанти не полишають тактику терору проти цивільного населення та служб порятунку. Удари по евакуаційних групах, АЗС та житлових районах балістикою є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.