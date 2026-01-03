Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Мініоборони

Шостий президент України Володимир Зеленський 2 січня запропонував міністру з цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України. Про це повідомив глава держави, коментуючи можливі кадрові зміни в уряді.

☝️ З 2019 року 34-річний Михайло Федоров обіймав посаду міністра з цифрової трансформації та інновацій України.

За словами Зеленського, Федоров глибоко залучений до розвитку лінії дронів і демонструє високу результативність у сфері цифровізації державних послуг та процесів.

📢 «Спільно зі всіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати в галузі оборони такі зміни, які допоможуть», — зазначив Володимир Зеленський.

Кадрові зміни в Міноборони

▪️ У разі призначення Федоров змінить на посаді міністра оборони 50-річного Дениса Шмигаля.

▪️ Шмигаль очолив оборонне відомство у липні 2025 року.

▪️ До цього він обіймав посаду прем’єр-міністра України.

☝️ Де саме Денис Шмигаль працюватиме надалі, наразі не повідомляється. Водночас Зеленський наголосив, що він «залишається у команді України», та подякував йому за роботу на чолі Міністерства оборони.

📌 Нагадаємо: 2 січня Кирило Буданов прийняв пропозицію президента Володимира Зеленського очолити Офіс глави держави.