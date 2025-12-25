З ломом проти ТЦК та з палицями проти поліціянтів

На Рівненщині група громадян активно протидіяла військовослужбовцям Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

📢 За інформацією командування, інцидент стався під час виконання службових обов’язків групою оповіщення. За попередніми даними, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, водій якого проігнорував законну вимогу правоохоронців пред’явити документи та заїхав на територію одного з ФОПів.

☝️ Ситуація ускладнилася після втручання пересічних осіб.

📢 «У подальшому до ситуації втрутилася група перехожих, які, не розуміючи правових підстав затримання та контексту події, вчинили фізичну перешкоду законним вимогам правоохоронних органів. Це проявлялося у смиканні за формений одяг, вигукуванні нецензурних висловлювань та киданні палиць», – зазначили в ОК “Захід”.

За словами військових, під час сутички один із громадян застосував металевий предмет – лом. Унаслідок удару один із військовослужбовців отримав тяжкі тілесні ушкодження: перелом ребра та забиття паренхіми обох легенів.

☝️ Стан постраждалого медики оцінюють як важкий, йому надається вся необхідна медична допомога.

В Оперативному командуванні «Захід» запевнили, що цей інцидент є прямою перешкодою законній діяльності Збройних сил України, поєднаною із насильством щодо працівників ТЦК.

📌 Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 10 грудня у Львівській області поліція затримала чоловіка, який напав на групу оповіщення ТЦК, унаслідок чого один із військових зазнав поранення.