Четвер, 25 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

З ломом проти ТЦК та з палицями проти поліціянтів

Денис Молотов
З ломом проти ТЦК та з палицями проти поліціянтів
Фото ілюстративне, генерація ШІ.

На Рівненщині група громадян активно протидіяла військовослужбовцям Сарненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».

📢 За інформацією командування, інцидент стався під час виконання службових обов’язків групою оповіщення. За попередніми даними, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, водій якого проігнорував законну вимогу правоохоронців пред’явити документи та заїхав на територію одного з ФОПів.

☝️ Ситуація ускладнилася після втручання пересічних осіб.

📢 «У подальшому до ситуації втрутилася група перехожих, які, не розуміючи правових підстав затримання та контексту події, вчинили фізичну перешкоду законним вимогам правоохоронних органів. Це проявлялося у смиканні за формений одяг, вигукуванні нецензурних висловлювань та киданні палиць», – зазначили в ОК “Захід”.

З ломом проти ТЦК та з палицями проти поліціянтів 01
Скриншот офіційного допису ОК “Захід”, Facebook.

За словами військових, під час сутички один із громадян застосував металевий предмет – лом. Унаслідок удару один із військовослужбовців отримав тяжкі тілесні ушкодження: перелом ребра та забиття паренхіми обох легенів.

☝️ Стан постраждалого медики оцінюють як важкий, йому надається вся необхідна медична допомога.

В Оперативному командуванні «Захід» запевнили, що цей інцидент є прямою перешкодою законній діяльності Збройних сил України, поєднаною із насильством щодо працівників ТЦК.

📌 Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 10 грудня у Львівській області поліція затримала чоловіка, який напав на групу оповіщення ТЦК, унаслідок чого один із військових зазнав поранення.

  • Також 28 жовтня ДБР повідомляло про розслідування інциденту в Одесі за участю поліціянта та співробітників ТЦК та СП.
  • У четвер, 25 грудня, у місті Дніпро чоловік протидіяв ножем двом співробітникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Fitch Ratings покращило кредитний рейтинг України

ВАЖЛИВО

“Стоїмо там, де стоїмо” – Зеленський про питання територій у мирній угоді

ПОДІЇ

Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було понад 160 боєзіткнень

ВІЙНА

Пам’ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці демонтують у Києві

СУСПІЛЬСТВО

На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей із 19 населених пунктів

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський йде на значну поступку, щоб припинити війну в Україні – ЗМІ

ПОДІЇ

ЦПД РНБО: заяви путіна демонструють – рф не зацікавлена у реальному мирному врегулюванні війни

ПОДІЇ

У Чернігові росіяни знову атакували енергетику: у десятків тисяч споживачів зникло світло

ПОДІЇ

Зеленський у Варшаві – погана новина для рф

ВАЖЛИВО

Лукашенко повідомив про «орєшнік», що може надати росія

ПОДІЇ

Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

ВАЖЛИВО

Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя

КРИМІНАЛ

Прем’єр Португалії здійснив свій перший візит до Києва

ВАЖЛИВО

Чоловік протидіяв співробітникам ТЦК у Дніпрі: відбулась стрілянина

СУСПІЛЬСТВО

Ґрету Тунберґ арештували в Лондоні за антитерористичним законодавством

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ