Чоловік протидіяв співробітникам ТЦК у Дніпрі: відбулась стрілянина

У четвер, 25 грудня, у місті Дніпро чоловік поранив двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався близько 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення «заходів з оповіщення населення».

📢 У поліції повідомили, що чоловік завдав ножових поранень двом співробітникам військкомату. У відповідь один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів у повітря, аби зупинити та затримати чоловіка.

Постраждалих співробітників ТЦК госпіталізували до медичного закладу. Їхній стан уточнюється.

☝️ На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини нападу.