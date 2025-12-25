Чоловік протидіяв співробітникам ТЦК у Дніпрі: відбулась стрілянина

У четвер, 25 грудня, у місті Дніпро чоловік поранив двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Інцидент стався близько 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення «заходів з оповіщення населення».
📢 У поліції повідомили, що чоловік завдав ножових поранень двом співробітникам військкомату. У відповідь один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів у повітря, аби зупинити та затримати чоловіка.
Постраждалих співробітників ТЦК госпіталізували до медичного закладу. Їхній стан уточнюється.
☝️ На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини нападу.
- Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Сарненському районі Рівненської області співробітника ТЦК у складі групи оповіщення побили ломом — його стан медики оцінюють як тяжкий.
- Також раніше повідомлялося, що в Одесі військові ТЦК, один із яких перебував у нетверезому стані, побили поліцейського.
- Крім того, відомо про інцидент, коли в Одесі співробітники ТЦК побили захисника Маріуполя, який нещодавно повернувся з російського полону.