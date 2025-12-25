Четвер, 25 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Чоловік протидіяв співробітникам ТЦК у Дніпрі: відбулась стрілянина

Денис Молотов
Чоловік протидіяв співробітникам ТЦК у Дніпрі: відбулась стрілянина
Фото ілюстративне: sobitie.com.ua

У четвер, 25 грудня, у місті Дніпро чоловік поранив двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався близько 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення «заходів з оповіщення населення».

📢 У поліції повідомили, що чоловік завдав ножових поранень двом співробітникам військкомату. У відповідь один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів у повітря, аби зупинити та затримати чоловіка.

Постраждалих співробітників ТЦК госпіталізували до медичного закладу. Їхній стан уточнюється.

☝️ На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі обставини нападу.

  • Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Сарненському районі Рівненської області співробітника ТЦК у складі групи оповіщення побили ломом — його стан медики оцінюють як тяжкий.
  • Також раніше повідомлялося, що в Одесі військові ТЦК, один із яких перебував у нетверезому стані, побили поліцейського.
  • Крім того, відомо про інцидент, коли в Одесі співробітники ТЦК побили захисника Маріуполя, який нещодавно повернувся з російського полону.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті з початку доби – 52 бойові зіткнення: найінтенсивніші бої тривають на кількох напрямках

ПОДІЇ

Перший різдвяний виступ Лева XIV: Папа закликав до миру для України

ВАЖЛИВО

Лукашенко повідомив про «орєшнік», що може надати росія

ПОДІЇ

Україна отримає фінансування у 90 млрд євро від ЄС

ВАЖЛИВО

Атака рф по Житомирщині: загинула дитина, ще п’ятеро людей постраждали

ВАЖЛИВО

Пам’ятники Булгакову, Ахматовій і Глінці демонтують у Києві

СУСПІЛЬСТВО
00:08:13

Різдвяне звернення Зеленського: Україна заслуговує на мир

ВАЖЛИВО

151 бій на фронті, найбільше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

ВЛАДА

Індія відновлює імпорт російської нафти – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні – Міненерго

ПОДІЇ

На військовому аеродромі знищено два російські винищувачі

ВАЖЛИВО

У США допускають швидке завершення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Псевдодепутата від партії путіна на Луганщині засудили до 12 років

КРИМІНАЛ

На росії не платять зарплати – розвідка

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ