Військові ТЦК побили поліціянта в Одесі

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за фактом побиття поліціянта військовослужбовцями Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

Інцидент стався кілька днів тому під час виконання службових обов’язків дільничним офіцером поліції, який доставляв до одного з відділів ТЦК чоловіка, що порушив правила військового обліку.

За даними поліції, троє військовослужбовців ТЦК почали поводитися агресивно щодо правоохоронця. Один із них, як встановлено, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вони висловлювалися нецензурною лайкою, а після того, як поліціянт робив зауваження, перейшли до фізичного насильства, спровокувавши бійку.

За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.

☝️ Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Фігурантам справи вже повідомлено про підозру. Вони були затримані та наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці готують та подали до суду клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів.

👉 Нагадаємо, 4 грудня в Одесі група осіб, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинила на вулиці військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька. Чоловік пів року тому був звільнений з російського полону та перебував у місті на реабілітації. Попри пред’явлені документи, чоловіка силоміць заштовхали до службового автомобіля ТЦК.

👉 Також В Одесі у приміщенні Київського районного ТЦК та СП чоловік здійснив спробу «самокаліцтва», зокрема порізав собі вени.