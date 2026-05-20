Розвідка повідомила про підготовку інформаційної дестабілізації України

Українські розвідувальні органи перехопили масив внутрішньої документації країни-агресора, який розкриває стратегію інформаційної війни проти нашої держави. Спецслужби отримали прямий доступ до низки офіційних російських документів. Вони беззаперечно свідчать про масштабну підготовку до дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та системні намагання підірвати зовнішню політичну і військову підтримку на міжнародній арені. Про це у середу, 20 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Причини активізації дезінформації та головні теми АП рф

Аналітики відомства чітко вказують на мотиви, які змусили керівництво російської федерації терміново розробляти нові деструктивні сценарії.

📢 «Як стало відомо, причиною ухвалення рф такого рішення є провал весняного наступу та критичні проблеми в економіці», – йдеться у повідомленні.

Згідно з отриманими даними, адміністрація глави кремля володимира путіна поставила суворе завдання перед власними спецслужбами, Міністерством закордонних справ (МЗС) та підконтрольними російськими медіа. Вони мають максимально широко «розігнати» нову інформаційну кампанію в українському та європейському медіапросторі.

Спеціальне управління адміністрації президента рф зі стратегічного партнерства та співробітництва визначило три ключові питання поточного порядку денного:

Перше: Дискредитація процесів мобілізації в Україні та вищого військового керівництва, яке безпосередньо відповідає за комплектування Сил оборони України. Це завдання визначено як критичне на тлі великих втрат російської армії на фронті.

Друге: Системна дискредитація шостого президента України, його найближчої політичної команди та членів родини.

Системна дискредитація шостого президента України, його найближчої політичної команди та членів родини. Третє: Недопущення другорядності «медійного скандалу довкола А. Єрмака та інтерв’ю Ю. Мендель».

У розвідці окремо наголосили, що у кремлі вважають останній кейс надзвичайно важливим. Проте наразі він виявився повністю витісненим з інформаційного простору Європи через інші резонансні міжнародні події, зокрема через загострення ситуації довкола Ірану.

Методи пропаганди та залучення проксі-ЗМІ на Заході

Для штучного створення суспільного резонансу затверджений «медійний план» російських спецслужб передбачає виготовлення від імені офіційних органів державної влади України різноманітних фейкових документів та їх подальше вкидання у соціум.

📢 «російська пропаганда навіть поставила завдання створити “ляльки-символи” дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів», – розповіли в СЗР.

За офіційними даними розвідки, вже відсьогодні фіксуються перші практичні спроби російської федерації діяти за цим оновленим сценарієм як всередині України, так і за кордоном. Перехоплені матеріали свідчать, що для поширення дезінформації виключно у західному інформаційному просторі планується залучити понад 15 європейських проксі-ЗМІ.

Серед них у документах фігурують такі медіаресурси:

L’Antidiplomatico;

Magyar Nemzet;

Prvni Zpravy;

CZ24news.

Цей список наразі є неповним і має бути остаточно затверджений адміністрацією президента рф найближчим часом. Здобуті матеріали доводять, що росія планує лише нарощувати темпи цієї кампанії, розширювати деструктивні наративи та масштабувати географію її поширення.

Загрози з півночі

Впровадження інформаційних операцій відбувається паралельно з підготовкою нових військових маневрів на лінії зіткнення.

Раніше, цієї ж середи, шостий президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив, що Україна наразі активно готується до можливого російського наступу на чернігівсько-київському напрямку. Наявні дані свідчать про підготовку всередині росії нових мобілізаційних кроків, які дозволять залучити додатково близько 100 тисяч осіб.

Служба зовнішньої розвідки спільно з іншими підрозділами Сил оборони продовжує моніторинг дій ворога.

